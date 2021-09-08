شاهد ذعر المارة فى الشوارع لحظة وقوع زلزال المكسيك

كتب محمد شعلان

عاش سكان المكسيك الليلة الماضية، ساعات عصيبة مع وقوع زلزال عنيف ضرب البلاد بقوة 7 درجات، وتتوالى اللقطات الجديدة من لحظة حدوث الزلزال، وحالة الذعر والرعب التى أصابت المواطنين والمارة فى الشوارع بعد وقوع الزلزال.

ونشرت شبكة سكاى نيوز، لقطات جديدة، تظهر حالة الذعر على المواطنين في الشوارع لحظة حدوث الزلزال، وصرخات أطلقتها بعض الفتيات خوفا من آثار قوة الهزة الأرضية، فيما ظهر البعض الآخر وهو يهرب مسرعا من الشارع ويحاول الاحتماء خوفا من الزلزال، ثم انقطاع تيار الكهرباء بسبب قوة الهزة الأرضية التي وصلت إلى 7 درجات.



الفزع فى الشوارع



زعر السكان فى الشوارع

كما سيطرت حالة من الرعب على مرتادو مترو الأنفاق في المكسيك بعد الشعور بآثار زلازل بقوة 7 درجات ضرب البلاد، وسجل أحد ركاب المترو بكاميرا هاتفه لحظات الرعب على وجوه الركاب الذي اصطفوا على أحد الأرصفة في المترو خلال الهزة الأرضية العنيفة، وتبدو عليهم علامات الخوف من التضرر أو سقوط النفق عليهم بسبب الزلزال، وفق ما نقلت شبكة سكاى نيوز.

وهز زلزال مناطق في جنوب غرب مكسيكو سيتي، الليلة الماضية، ما تسبب في اهتزاز المبان، وخروج الناس إلى الشوارع.

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، إن مركز الزلزال يقع على بعد 14 كلم جنوب شرق منتجع أكابولكو الساحلي في ولاية غيريرو وعلى بُعد 400 كلم جنوب العاصمة مكسيكو.

من جهته أصدر مركز الإنذار المبكر من التسونامي في المحيط الهادئ، ومقره في هونولولو عاصمة ولاية هاواي الأمريكية، تحذيرا من خطر حصول أمواج مد عال "ضمن دائرة شعاعها 300 كيلومتر من مركز الزلزال على طول سواحل المكسيك".

وأعلنت السلطات المحلية فى المكسيك، مصرع شخص ووقوع عدد من الخسائر البشرية فى الزلزال الذى بلغت قوته 7.1 درجات حيث يقع مركز الزلزال على بعد 14 كيلومترا جنوب شرق منتجع "أكابولكو" الساحلي فى ولاية "جيريرو" وعلى بعد 400 كيلومتر من جنوب العاصمة مكسيكو.