جبهة المقاومة فى أفغانستان تعلن حكومة موازية ردا على الحكومة الجديدة لطالبان

ووصفت الجبهة حسبما نقلت وكالة أنباء خاما برس الأفغانية اليوم الأربعاء، حكومة تصريف الأعمال التابعة لطالبان بأنها غير شرعية وأنها بمثابة عداوة حقيقية لشعب أفغانستان.

وجددت الجبهة في بيانها المقاومة ضد طالبان وأضافت أن طالبان تشكل خطرا على المنطقة والعالم، مطالبة من الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ومنظمة شنغهاي ومنظمة التعاون الاقتصادي ومنظمة التعاون الإسلامي وقف التعاون مع طالبان.

وكانت طالبان قد أعلنت عن تشكيل حكومة انتقالية مؤلفة من 33 عضوا أمس الثلاثاء بقيادة الملا محمد حسن أخوند.