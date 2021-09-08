تفاصيل مصرع وزير الطوارئ الروسى خلال محاولته إنقاذ شخص

وكالات الأنباء

أعلنت وزارة الدفاع المدنى الروسية وفاة الوزير يفجينى زينيتشيف اليوم الأربعاء، خلال تدريبات، فى مدينة نوريلسك الواقعة فى إقليم كراسنويارسك بمنطقة سيبيريا.

وقالت الوزارة فى بيان، حسبما نقلت "سبوتنيك" الروسية، إن "وزارة الطوارئ الروسية تبلغ بأسف أن يفجينى زينيتشيف توفي بشكل مأساوي أثناء أداء واجبه خلال حضوره تدريبات مشتركة بين الإدارات لحماية منطقة القطب الشمالي من حالات الطوارئ وإنقاذ حياة شخص".



وزير الطوارئ الروسية



وأكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديميتري بيسكوف، أن الرئيس فلاديمير بعث برقية تعزية إلى عائلة وأقارب زينيتشيف.

وقال بيسكوف: "عبر الرئيس بوتين عن حزنه العميق في وفاة يفجيني زينيتشيف المأساوية. لقد ربطتهم سنوات عديدة من العمل المشترك. هذه خسارة كبيرة. بعث السيد رئيس الجمهورية برقية تعزية إلى الأسرة وأصدقاء الوزير".

من جهتها، كشفت وسائل إعلام روسية أن الحادث وقع خلال تصوير فيلم تدريبي للوزارة.



وزير الطوارئ الروسية

وقالت رئيسة تحرير الوكالة الدولية "روسيا سيجودنيا" وRT، مارجريتا سيمونيان، عن تفاصيل الوفاة المأساوية لرئيس وزارة الطوارئ : "كان هو والمصور يقفان عند آخر الحافة. ​​انزلق العامل وسقط في الماء".

وتابعت أن زينيتشيف، وعندما لم يتسن لأحد فعل شيء، قفز إلى الماء أيضا في محاولة لإنقاذ المصور، لكنه اصطدم بصخرة، ما تسبب في وفاته.

وتوفى المصور الذي حاول الوزير إنقاذه أيضا جراء الحادث.

ولد زينيتشيف في 18 أغسطس 1966 في لينينجراد، تخرج من كلية الاقتصاد وكلية التمويل والائتمان في معهد سانت بطرسبرج

للأعمال والقانون. في عام 2013، خضع لإعادة تدريب مهني في الأكاديمية العسكرية لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية.

في 1984-1986 خدم في القوات المسلحة لاتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية في الأسطول الشمالي. من عام 1987-2015 عمل في أجهزة أمن الدولة.