بوريس جونسون يدعم هيئة الرعاية الصحية بطريقة طريفة.. اعرف القصة "صور"

ريهام عبد الله

ظهر بوريس جونسون، رئيس وزراء بريطانيا في مشهد ظريف وهو يقوم بتلوين وتزيين كوب، ويكتب عليه "we love NHS"، وهى هيئة الرعاية الصحية البريطانية، للإشادة بمجهوداتهم في مواجهة جائحة كوفيد 19.

وقال بوريس في تعليقه على الصور التي نشرها عبر حسابه الرسمي بانستجرام :"سنفعل ما هو صحيح ومعقول وعادل، وسنمول المزيد من الممرضات، وآمل أن نزيل قلق ملايين العائلات في جميع أنحاء المملكة، من خلال المضي قدمًا في الإصلاحات التي تم تأخيرها لفترة طويلة جدًا".



بوريس جونسون



بوريس



رئيس وزراء بريطانيا

ومن جهة أخرى دافع رئيس الوزراء البريطانى، بوريس جونسون عن رفع التأمين الوطني بقيمة 12 مليار جنيه إسترليني لتمويل ثورة الرعاية الاجتماعية وهيئة الخدمات الصحية، لكنه اعترف بأنه لا يستطيع استبعاد المزيد من الزيادات على الضرائب.



رئيس الوزراء البريطانى

وقالت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، إنه في حزمة جريئة يمكن أن تؤدي إلى تعزيز رئاسته للوزراء أو تنهيها، رفع جونسون معدلات التأمين الوطنى بمقدار 1.25 نقطة مئوية من أبريل، مما يعنى أن الشخص الأعلى عائدًا سيدفع أكثر من 700 جنيه إسترليني إضافية.



وكشف أخيرًا عن رؤيته للرعاية الاجتماعية في إنجلترا، وقال إنه لم يعد بالإمكان "تجنب" الإصلاح ويجب ألا يفقد كبار السن مدخراتهم ومنازلهم بسبب الإصابة بأمراض مثل الخرف.



في مؤتمر صحفي إلى جانب وزير الخزانة ووزير الصحة ، جادل جونسون بأن واحدًا من كل سبعة أشخاص يواجه الآن تكاليف رعاية تزيد عن 100،000 جنيه إسترليني ويحتاج المجتمع الأوسع إلى "مشاركة المخاطر".



وقال: "الجميع يعرف في أعماقهم.. لا يمكننا الآن التهرب من التحدي المتمثل في إعادة هيئة الخدمات الصحية للوقوف على قدميها".