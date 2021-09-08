بابا الفاتيكان يرسل 15 ألف عبوة "آيس كريم" للسجناء في روما

كتبت: نهال أبو السعود

أرسل البابا فرانسيس 15000 عبوة آيس كريم إلى السجناء فى إيطاليا لمساعدتهم على الاسترخاء خلال أحد أكثر فصول الصيف حرارة، وتم تسليم الآيس كريم إلى سجنين في روما من قبل كاردينال الفاتيكان ، الكاردينال كونراد كراجيفسكي.

وبحسب صحيفة الجارديان قال الفاتيكان في بيان إن مكتب البابا للجمعيات الخيرية "لم يذهب لقضاء عطلة" هذا الصيف، بدلاً من ذلك ، أمضى متطوعو الفاتيكان وقتهم مستمرين في تكريس أنفسهم لزيارة السجناء ومواساة المنكوبين.

وأضاف البيان أن التبرع كان من بين عدة "مبادرات إنجيلية صغيرة" تم القيام بها خلال الصيف لمساعدة وإعطاء الأمل لآلاف الأشخاص في سجون روما.

في يونيو، التقى حوالي 20 نزيلًا من سجن ربيبيا بالبابا قبل الانضمام إليه في زيارة لمتاحف الفاتيكان، كما أخذ المكتب الخيري للفاتيكان مجموعات صغيرة من المشردين إلى البحر لقضاء فترة ما بعد الظهيرة في الاسترخاء وتناولوا العشاء في مطعم بيتزا.

بالإضافة إلى ذلك ، قدمت المؤسسة الخيرية اختبارات مجانية للكشف عن الإصابة بكورونا ولقاحات للمشردين في روما والذين يعانون من الفقر.

كان هذا الصيف واحدًا من أكثر المواسم حرارة على الإطلاق في إيطاليا، حيث سجلت مدينة سيراكيوز ، وهي مدينة في صقلية ، ارتفاعًا بلغ 48.8 درجة مئوية في أغسطس ، وهو ما يحتمل أن يكون أعلى درجة حرارة مسجلة في أوروبا.

كما اجتاحت حرائق الغابات الشديدة المناطق الجنوبية لإيطاليا وجزيرة سردينيا ، مع ارتفاع درجات الحرارة والرياح القوية التي أعاقت جهود احتوائها.