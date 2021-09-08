الصحة العالمية: كورونا له تأثير مدمر على مكافحة فيروس نقص المناعة والسل والملاريا

كتب محمد شعلان

أكد الدكتور تيدروس أدهانوم ج جيبرييسوس، مدير منظمة الصحة العالمية، أن جائحة كورونا كان لها تأثير كبير على مكافحة فيروسات نقص المناعة البشرية والسل والملاريا، مشددا على ضرورة تكثيف الإجراءات لضمان حصول الجميع على الخدمات الصحية لوقايتهم من هذه الفيروسات.

وغرد الدكتور تيدروس أدهانوم ج جيبرييسوس، مدير منظمة الصحة العالمية، عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، قائلا: "تشير التقارير إلى أن كورونا كان له تأثير مدمر على مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية والسل والملاريا. يجب علينا تكثيف الإجراءات بشكل عاجل لضمان حصول الجميع على الخدمات الصحية التي يحتاجونها للبقاء في مأمن من هذه الأمراض الفتاكة".



مدير منظمة الصحة العالمية على تويتر

وقبل ذلك، حذر الدكتور تيدروس أدهانوم ج جيبرييسوس، مدير منظمة الصحة العالمية، من تدنى نسب تلقيح المواطنين في معظم البلدان منخفضة الدخل، مؤكدا أن الاستمرار في اختلاف معدلات التلقيح بين البلدان مرتفعة ومنخفضة الدخل يعد اختلاف خطير يؤثر فى معدلات البقاء على قيد الحياة.

وقال الدكتور تيدروس أدهانوم ج جيبرييسوس، مدير منظمة الصحة العالمية، على حسابه الرسمي بموقع "تويتر"،: "يتم تلقيح أقل من 2٪ من البالغين بشكل كامل في معظم البلدان منخفضة الدخل مقارنة بنحو 50٪ في البلدان ذات الدخل المرتفع. تؤدي أزمة عدم المساواة في اللقاحات هذه إلى اختلاف خطير في معدلات البقاء على قيد الحياة وفي الاقتصاد العالمي".