الصحة البريطانية: رصد إصابة 53 شخصًا بمتغير "Mu " لفيروس كورونا

كتبت هند عادل

رصدت وكالة الصحة العامة في إنجلترا 53 حالة إصابة بمتغير "مو" لفيروس كورونا في المملكة المتحدة والتي يخشى أن تكون مقاومة للقاحات وذلك بعد التقارير التي كشفت عن إنتشاره بالفعل في 49 ولاية أمريكية، وفقا لتقرير لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

وأصيب أكثر من 53 بريطانيًا بمتغيرMu الذى يخشى الخبراء أنها تخفف من تأثير اللقاحات والتي ظهرت لأول مرة في كولومبيا وتم اكتشافها لأول مرة في بريطانيا في مايو، ويعتقد العلماء أنه في حين أن Mu أكثر قابلية للانتقال من الفيروس الأصلي ، إلا أنه لا يبدو أنه معدي بما يكفي ليتفوق على متغير دلتا، تم اكتشاف دلتا لأول مرة في بريطانيا في أواخر مارس وأصبحت مهيمنة بحلول مايو.



متغير مو

قال البروفيسور لورانس يونج ، عالم الفيروسات في كلية طب وارويك البريطانية، إنه يعتقد أن دلتا تمثل على الأرجح ذروة العدوى لكورونا وستكون مفاجأة للغاية إذا كان مو أو أي سلالة أخرى أكثر قابلية للانتقال.

لكنه حذر من أن مقاومة مو للقاحات قد تجعله تهديدًا مستقبليًا ، وقال ربما وصلنا إلى ذروة العدوى مع متغير دلتا ولكن ما لم نصل إليه بالطبع هو ذروة تجنب المناعة."

من جانب أخر، تم الإبلاغ عن مو بالفعل في كل ولاية أمريكية باستثناء ولاية نبراسكا ، حيث سجلت فلوريدا وكاليفورنيا أعلى الأرقام عند 384 حالة لكل منهما في المجموع ، أصيب حوالي 1750 أمريكيًا بمتغير مو، كان البديل الجديد مسؤولاً عن موجة العدوى الثالثة القاتلة في كولومبيا بين أبريل ويونيو ، عندما كان 700 كولومبي يموتون يوميًا في ذروتها لكن تفشي المرض خمد منذ ذلك الحين.

أقرت وكاله الصحة العامة البريطانية أن السلالة، والمعروفة أيضًا باسمB.1.621، لديها بعض القدرة على تجنب اللقاحات ولكن الوكالة استمدت الثقة من حقيقة أنها لا تنمو بسرعة.