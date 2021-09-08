أطعمة هتساعدك فى الدايت وتقلل وزنك.. أبرزها الفلفل الحار واللوز

كتبت هند عادل

هناك بعض الأطعمة التي نادرًا ما تجد مكانًا لها في خطط النظام الغذائي لفقدان الوزن على الرغم من كونها غنية بخصائص تقطيع الدهون والتخلص منها، فمثلا المشروم بديل شهير للحوم، وأفضل جزء في هذا الطعام أنه غني بالألياف والبروتينات، والتفاح مصدر غني بالألياف التي تحافظ على صحة الجهاز الهضمي ، والكابسيسين ، وهو مركب موجود في الفلفل الحار ، مرتبط بفقدان الوزن ، ويمكن أن يؤدي تناول اللوز بكميات زائدة إلى زيادة الوزن، وفقا لتقرير لموقع time now news.

أفضل 5 أطعمة تساعد على فقدان الوزن



التفاح: تفاحة في اليوم تساعدك فى التخلص من مؤشر كتلة الجسم غير الصحي، هذه الفاكهة منخفضة السعرات الحرارية هي مصدر غني بالألياف التي تحافظ على صحة الجهاز الهضمي، وتبقيك ممتلئًا لفترة طويلة وتمنع آلام الجوع ، وبالتالي تقلل من تناول السعرات الحرارية الزائدة خلال اليوم.

الفلفل الحار: يرتبط الكابسيسين ، وهو مركب موجود في الفلفل الحار، بفقدان الوزن، هذا المركب عند تناوله مع كل وجبة، يحثك على الشعور بالامتلاء ويمنعك من تناول الوجبات الخفيفة عالية السعرات الحرارية مما قد يؤدي إلى زيادة الوزن، ومن المعروف أيضًا أنها تعمل على تحسين التمثيل الغذائي مما يساعد في النهاية على تسريع عملية فقدان الوزن.

دقيق الشوفان: إذا احتفظت بوعاء الشوفان الخاص بك خاليًا من السكر ، فإنه يصبح وجبة صحية كاملة رائعة لتحقيق أهدافك في إنقاص الوزن مع بعض الحليب والفواكه الطازجة ، تصبح مصدر قوة للعناصر الغذائية التي تشبع الجوع ، وتطلق الكربوهيدرات الموجودة في دقيق الشوفان الطاقة بوتيرة بطيئة مما يمنع تخزين الدهون ويحرقها أثناء جلسات التمرين.

المشروم: يعتبر المشروم بديلاً شائعًا للحوم ، وأفضل جزء في هذا الطعام هو أنه غني بالألياف والبروتينات وهي عناصر مغذية تلعب دورًا أساسيًا في تعزيز الشعور بالشبع وفقدان الوزن، كما أن الفطر غني بمضادات الأكسدة، ويقلل من خطر الالتهاب وبالتالي يمنع الأمراض المزمنة مثل مرض السكري أو أمراض القلب.

اللوز: قد يشعر الكثيرون أن اللوز غني بالدهون وقد لا يكون مناسبًا تمامًا لأولئك الذين يعانون من فورة فقدان الوزن ومع ذلك يعتبر اللوز مصدرًا جيدًا للدهون الصحية المفيدة لصحة القلب وتزييت المفاصل وحتى فقدان الوزن ويجب على المرء أن يضع في اعتباره كمية اللوز التي يستهلكها، لأنه عند تناوله بكميات زائدة ، قد يؤدي أيضًا إلى زيادة الوزن لذلك ، ينصح مراقبو الوزن بحفنة فقط كوجبة خفيفة.