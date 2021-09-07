لتحسين الصحة العقلية.. أضف الأسماك والتوت والبيض لنظامك الغذائى

كتبت مروة هريدى

يمكن أن يؤدي نقص التغذية أثناء الطفولة أيضًا إلى اضطرابات خطيرة فى النمو العقلى، وهناك العديد من الباحثين الذين يقترحون أن طعامنا يؤثر على مزاجنا وسلوكنا وما نشعر به، لأن كل هذه الأشياء مسئول عنها المخ، فيما يلي قائمة بالأطعمة التي تساعد على تحسين وظائف الدماغ، وفقًا لما ذكره موقع "Onlymyhealth".

الأسماك

يمكن أن تكون الأسماك مفيدة للغاية لصحة الدماغ، فهى تحتوي على كميات جيدة من أحماض أوميجا 3 الدهنية التي تعزز تدفق الدم في المخ.

يساعد أوميجا 3 في نمو المخ وعمله بشكل مناسب، ويُقترح تضمين 75-100 جرام من الأسماك الزيتية مثل السلمون أو التونة أو الماكريل في نظامك الغذائي، حيث تعتبر الأسماك الدهنية مغذية أكثر من معظم اللحوم كما أنها مفيدة لصحة القلب.



التوت

التوت

تحتوي معظم أنواع التوت على كميات جيدة جدًا من مضادات الأكسدة التي تساعد عقولنا على محاربة الجذور الحرة ومن ثم تقليل الإجهاد التأكسدي وتقوية الذاكرة والمساعدة على التركيز. يحسن التوت التواصل بين الخلايا العصبية وبالتالي يمنع عددًا من الأمراض المعرفية مثل الزهايمر وباركنسون.

يمكننا تضمين التوت مثل الفراولة والعنب البري في نظامنا الغذائي لمحاربة الشيخوخة والأضرار البيئية.

بذور الكتان

بذور الكتان أحد المصادر النباتية الغنية بأحماض أوميجا 3 الهنية التي تساعد عقولنا على أداء أفضل، كما أنها غنية بالكالسيوم وهو أيضًا ضروري جدًا لتوصيل النبضات في الخلايا العصبية.

الأفوكادو

يحتوي الأفوكادو على كمية جيدة من الأحماض الدهنية الأحادية غير المشبعة التى يحتاجها الجسم من أجل الأداء السليم.

تساعد الدهون في تكوين طبقة واقية حول المخ لحمايته من الالتهابات، كما أنها مطلوبة لتخزين الفيتامينات المختلفة التي يحتاجها الجسم.

البيض

البيض غني بالبروتينات وكذلك الدهون، كما أنه يحتوي على كميات جيدة من فيتامين ب وحمض الفوليك، وهو ما يفيد صحة خلايا المخ ويسهل عملها، ويفضل تناول البيض فى وجبة الإفطار.