طالبان تؤكد السيطرة على ولاية بنشير.. ومجاهد: نريد علاقات جيدة مع أمريكا

كتب عبد الوهاب الجندى

أكد المتحدث باسم حركة طالبان، ذبيح الله مجاهد، السيطرة الكاملة على ولاية بنشير، لكنه أشار إلى وجود بعض "جيوب المقاومة".

وقال مجاهد خلال مؤتمر صحفي، عقد في العاصمة الأفغانية، أعلن من خلاله تكشيل الحكومة الجديدة في البلاد، إن الحركة لم تمارس أي تمييز ضد القبائل الأفغانية.

وأضاف: هناك جهات أجنبية تقف وراء المظاهرات ولن نسمح بإثارة الفوضى في أفغانستان، ونريد إقامة علاقات جيدة مع الولايات المتحدة".

وأعلن ذبيح الله مجاهد، المتحدث باسم طالبان، تعيين الملا محمد حسن رئيس الوزراء بالوكالة والملا برادر نائب الرئيس، وأسد الدين حقاني وزير الداخلية بالوكالة.

كما قررت الحركة تعيين هداية الله بدري وزير المالية وشيخ الله منير وزير التربية، فيما تقرر تعيين عبد الحكيم شتي وزير العدل في الحكومة الأفغانية، وسراج الدين حقاني وزير الداخلية.

وأضاف ذبيح الله: تم تعيين خليل حقاني وزير اللاجئين وعبد الحق وثيق رئيس المخابرات ومحمد إدريس رئيس البنك المركزي، ومحمد يعقوب مجاهد وزير الدفاع بالوكالة.