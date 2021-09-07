ريجيم المضغ أسرع طريقة لخسارة وزنك واستعادة رشاقتك.. اعرف إزاى

ندى سليم

ريجيم المضغ من الحميات الغذائية المتبعة لإنقاص الوزن والتغلب على السمنة المفرطة، من خلال الالتزام ببعض النصائح عند تناول وجباتك على مدار اليوم، لاسيما أنه تبين أن الأشخاص الذين يأكلون بسرعة يصابون بزيادة الوزن عن أولئك الذين يأكلون ببطء.

وكشف تقرير نشر فى موقع Healthline، عن أن الأشخاص الذين يتناولون الطعام السريع هم أكثر عرضة بنسبة تصل إلى 115٪ للإصابة بالسمنة من الذين يأكلون أبطأ، نظرًا لأن تناول الطعام ببطء يساعدك على تناول كميات أقل، ويجعلك تتحكم فى هرمونات الجوع بشكل كبير في التى تؤثر فى شهيتك.

ويعتمد هذا الريجيم على بضعة خطوات أهمها مايلى:

1.عند تناول الطعام ومضغه جيدًا، تقوم أمعاؤك بقمع هرمون يسمى جريلين، والذي يتحكم في الجوع، بينما يطلق أيضًا هرمونات الشبع، وتخبر هذه الهرمونات عقلك بأنك قد أكلت، وتقلل من الشهية، وتجعلك تشعر بالشبع وتساعدك على التوقف عن الأكل وتستغرق هذه العملية حوالي 20 دقيقة، لذا فإن الإبطاء يمنح عقلك الوقت الذي يحتاجه لتلقي هذه الإشارات.

2.يمكن أن يؤدي تناول الطعام ببطء إلى زيادة هرمونات الشبع، فى حين يؤدي تناول الطعام بسرعة كبيرة في كثير من الأحيان إلى الإفراط في تناول الطعام، حيث لا يمتلك عقلك الوقت الكافي لتلقي إشارات الشبع.

3. تبين أن تناول الطعام ببطء يقلل من كمية الطعام المستهلكة أثناء الوجبة بسبب زيادة هرمونات الشبع.

4.يمكن أن يقلل تناول الطعام ببطء ومضغه جيدًا من تناول السعرات الحرارية، ويؤدي هذا الانخفاض التلقائي في تناول السعرات الحرارية إلى فقدان الوزن بمرور الوقت، حيث تنخفض متوسط ​​السعرات الحرارية بنسبة 9.5٪ عندما يمضغ الناس 1.5 مرة أكثر من المعتاد ونحو 15٪ عندما يمضغون ضعف الكمية المعتادة.

5.حدد الخبراء مدة معينة للمضغ الجيد فلابد أن يكون هناك حد لمقدار المضغ الذي يمكنك القيام به والاستمتاع بوجبة ما، فلابد أن يتم مضغ كل قضمة لمدة 30 ثانية على الأقل.