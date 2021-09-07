رئيس وزراء بريطانيا يدافع عن رفع الضرائب لتمويل قطاع الصحة وسط معارضة من حزبه

كتبت رباب فتحى

دافع رئيس الوزراء البريطانى، بوريس جونسون عن رفع التأمين الوطني بقيمة 12 مليار جنيه إسترليني لتمويل ثورة الرعاية الاجتماعية وهيئة الخدمات الصحية، لكنه اعترف بأنه لا يستطيع استبعاد المزيد من الزيادات على الضرائب.



وقالت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، إنه في حزمة جريئة يمكن أن تؤدي إلى تعزيز رئاسته للوزراء أو تنهيها، رفع جونسون معدلات التأمين الوطنى بمقدار 1.25 نقطة مئوية من أبريل، مما يعنى أن الشخص الأعلى عائدًا سيدفع أكثر من 700 جنيه إسترليني إضافية.



وكشف أخيرًا عن رؤيته للرعاية الاجتماعية في إنجلترا، وقال إنه لم يعد بالإمكان "تجنب" الإصلاح ويجب ألا يفقد كبار السن مدخراتهم ومنازلهم بسبب الإصابة بأمراض مثل الخرف.



في مؤتمر صحفي إلى جانب وزير الخزانة ووزير الصحة ، جادل جونسون بأن واحدًا من كل سبعة أشخاص يواجه الآن تكاليف رعاية تزيد عن 100،000 جنيه إسترليني ويحتاج المجتمع الأوسع إلى "مشاركة المخاطر".



وقال: "الجميع يعرف في أعماقهم.. لا يمكننا الآن التهرب من التحدي المتمثل في إعادة هيئة الخدمات الصحية للوقوف على قدميها".



وأصر وزير الخزانة ريشى سوناك: "هذا دور دائم جديد للحكومة. وعلى هذا النحو نحن بحاجة إلى طريقة جديدة دائمة لتمويلها.



لكن مركز الأبحاث IFS قال إن التغييرات تضاف إلى "عام ضخم للزيادات الضريبية" بعد ميزانية مارس، مع وصول العبء الضريبي إلى أعلى مستوى مستدام على الإطلاق خلال أوقات السلم.



وأضافت الصحيفة، إن جونسون قال إنه غير قادر على تقديم التزام صارم بعدم ضرورة زيادة الضرائب أكثر من ذلك، وقال بعد تعرضه لتحديات متكررة بشأن هذه القضية "أنا بالتأكيد لا أريد أي زيادات ضريبية أخرى في هذا البرلمان" ، مشددًا على أن التغييرات المالية أمر يخص المستشار سوناك.