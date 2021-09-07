وقال رئيس السلفادور نايد بوكيلى إن البلاد على وشك "صنع التاريخ" بهذه الخطوة ، بعد أن أكدت مسبقًا أنها اشترت 400 بيتكوين ، أي ما يعادل حوالي 20.9 مليون دولار بأسعار اليوم.

ويقول المؤيدون إن هذه الخطوة ستجعل من الأرخص والأسهل على المهاجرين إرسال الأموال إلى بلادهم في السلفادور ، وهو أمر مهم نظرًا لأن مثل هذه التحويلات تمثل أكثر من 24 % من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد ، وفقًا لأرقام البنك الدولي .. وهناك أيضًا آمال في أن تؤدي هذه الخطوة إلى تحسين وصول المواطنين إلى الخدمات المالية.

يذكر أن الاحتجاجات فى السلفادور اندلعت ضد اعتماد بتكوين كعملة قانونية فى البلاد وأظهر استطلاع أجرته جامعة أمريكا الوسطى (UCA) بالسلفادور، أن معظم السلفادوريين لا يوافقون على قرار الحكومة بتبنى عملة البيتكوين كعملة قانونية، حيث لا يدرك الكثيرون كيفية استخدام العملة الرقمية ولا يثقون فى المشروع، حيث يرى 67.9% على الأقل من 1281 شخصًا شملهم الاستطلاع إنهم لا يوافقون أو لا يوافقون بشدة على استخدام البيتكوين كعملة قانونية، وقال ما يزيد قليلاً عن 32% من الأشخاص إنهم يتفقون على مستوى ما.