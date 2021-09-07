اليوم السابع
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احذر أسوأ أنواع الدايت لفقدان الوزن.. منها ريجيم باليو والديتوكس

الثلاثاء، 07 سبتمبر 2021 09:00 م
احذر أسوأ أنواع الدايت لفقدان الوزن.. منها ريجيم باليو والديتوكس أنظمة سيئة تجنبها لفقدان الوزن
كتبت مروة هريدى

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عملية إنقاص الوزن ليست بالأمر السهل، ولكن الخيارات الغذائية السيئة يمكن أن تزيد الأمر سوءًا، ليس فقط في عدم جلب نتائج جيدة بإنقاص الكيلوجرامات ولكن قد تضر بالصحة بوجه عام، وهناك خطط غذائية لا تعد ولا تحصى تعد بفقدان الوزن، ولكن ليست كل هذه الحميات صحية ويجب اتباعها، وفقًا للتقرير المنشور بموقع "تايمز أوف انديا".

 

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فيما يلى.. الأنظمة الغذائية التي لا يجب اتباعها لإنقاص الوزن:

قد تحرمك بعض الأنظمة الغذائية من العناصر الغذائية الأساسية التي يحتاجها الجسم وتجعلك تستعيد كل الوزن الذي فقدته بمجرد التوقف عن هذا النظام الغذائي، وقد يتطور الأمر مع بعض الأشخاص إلى حد الإصابة بالأمراض المزمنة.

رجيم الديتوكس

يُعرف أيضًا باسم حمية الليمونادة، حيث يقيد هذا النظام جميع الأطعمة الصلبة لمدة 10 أيام، ويُسمح فقط بتناول مشروب الهدف منه التطهير مثل عصير الليمون.

 

حمية 30 يوم

يحرم هذا النظام الغذائي صاحبه من السكريات والبقوليات ومنتجات الألبان والمخبوزات لمدة 30 يومًا، وهو نظام غذائي مقيد ويمكن أن يعطل النوم ويجعلك تشعر بالتعب.

النظام الغذائي القلوي

هذا النظام الغذائي البدائي ليس له أساس علمي ويدعي أنه يحافظ على توازن مستويات الأس الهيدروجيني في الدم وهو القياس الذى يحدد ما إذا كان السائل حمضيًا أم قاعديًا أم معتدلًا، لكن ما تأكله وتشربه لا يمكنه أن يؤثر على مستوى الأس الهيدروجيني في الدم.

 

ريجيم باليو

يقيد هذا النظام الغذائي الأطعمة المعالجة والحبوب والبقوليات ومنتجات الألبان، وينصب تركيزها على تناول الأطعمة مثل اللحوم والأسماك والفواكه والخضراوات، ويمكن أن يحرمك هذا الريجيم من العناصر الغذائية الأساسية التي يحتاجها الجسم.


حمية باليو

انظمة ريجيم غير صحية

حمية 30 يوما

رجيم ديتوكس

ما هو النظام الغذائي القلوى

فقدان الوزن

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