إزاي تحافظ على وزنك ورشاقتك.. 4 نصائح هتساعدك

فاطمة ياسر

مفتاح النظام الغذائي الصحي هو تناول الكمية المناسبة من السعرات الحرارية وفقًا لمدى نشاطك اليومي لكي يحدث توازن بين الطاقة التي تستهلكها والطاقة التي تستخدمها في يومك، فإذا كنت تأكل أو تشرب أكثر مما يحتاجه جسمك، فسوف يزداد وزنك لأن الطاقة التي لا تستخدمها يتم تخزينها على شكل دهون، وإذا كنت تأكل وتشرب كميات قليلة ستفقد الوزن الزائد.

وخلال هذا التقرير سنتعرف علي أفضل النصائح للحفاظ علي الوزن الصحي، وذلك وفقا لموقع "nhs".

أكد التقرير، أنه ليس من الضروري تناول كميات كبيرة من الأطعمة للتأكد من حصولك على نظام غذائي متوازن، ولكن يمكنك تناول كميات قليلة ولكنها غنية بالعناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم.

ولذا قدم التقرير النظام الصحي والمتوازن للقيام به، لتجنب زيادة الوزن، ومنها:

-قلل من تناول النشويات واستبدلها بالألياف:

قلل قدر الإمكان من تناول النشويات، فهي عالية السعرات الحرارية، وأيضًا تتسب في زيادة الوزن، ونظير ذلك يمكنك تناول الأطعمة الغنية بالألياف، فهي قليلة السعرات الحرارية وصحية وغنية بالعديد من العناصر الغذائية المهمة للجسم.

- تناول الفواكه والخضراوات

يُنصح بتناول 5 حصص يوميا من الفاكهة والخضار، ويمكنك تقسمها بهذه الطريقة، تقطع موزة على حبوب الإفطار، أو تستبدل وجبتك الخفيفة في منتصف الصباح بقطعة من الفاكهة الطازجة، فحصة الفاكهة والخضراوات الطازجة يساعدك في الشعور بالشبع، وأيضًا يقلل نسبة الدهون المتراكمة في الجسم.

-تناول الأسماك

تعتبر الأسماك مصدرًا جيدًا للبروتين وتحتوي على العديد من الفيتامينات والمعادن، ولذا ينصح بتناول حصتين على الأقل من الأسماك أسبوعيًا، فهي تحتوي علي نسبة عالية من الأوميجا3، وتساعد في الوقاية من أمراض القلب.

- قلل من الدهون المشبعة والسكر

عند الإسراف في تناول الدهون المشبعة يزيد فرص الإصابة بالكولسترول الضار في الدم، يزداد فرص الإصابة بأمراض القلب، وهي متوفرة في اللحوم "الملبسة" أي الغنية بالدهن، والسجق، والبسكوت، والفطائر، والحلويات الغنية بالكريمة، ولذا يجب التقليل من تناولها.

أما السكر فيوجد في المشروبات المعلبة خارج المنزل، فهو متوفر بها، وهذا الأمر يتسبب في زيادة الوزن، وأيضًا يعرض صحة الأسنان والعظام للخطر، ولذا تجنب الحلويات والمشروبات الغنية بالسكر.