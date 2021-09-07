أشعة الرنين المغناطيسى طريقة لتشخيص التواء الرقبة

كتبت هند عادل

التواء الرقبة من المشاكل الصحية المزعجة التي تسبب ألما شديدا، قد يحدث التواء في الرقبة دون أي إصابة واضحة، ولكن في بعض الأحيان قد يكون ناتجًا عن اصطدام مفاجئ بجسم ما، قد تجبر الصدمة الرقبة على التمدد بسرعة إلى ما بعد نطاقها الطبيعي، ثم تعود بقوة.

تعتبر حوادث السيارات الخلفية، أو اهتزاز الرأس أثناء ركوب الملاهي، أو الركل من أكثر أشكال الصدمات شيوعًا التي قد تسبب التواء في الرقبة، وفقا لتقرير لموقع كليفلاند الأمريكي.

كيف يتم تشخيص التواء الرقبة؟



سيراجع الفحص البدني وضعك وقدرتك على الحركة وموضع رأسك وذقنك، سيفحص الطبيب الأوعية الدموية في رقبتك وقد يستمع إليها بواسطة سماعة الطبيب يمكنه أيضًا التحقق من:

نطاق حركة رقبتك

قوة عضلات ذراعيك

ردود أفعالك

يمكن استخدام اختبارات التصوير مثل الأشعة السينية أو التصوير المقطعي المحوسب (CT) أو التصوير بالرنين المغناطيسي (MRI).

التصوير بالرنين المغناطيسي هو اختبار غير مؤلم، ينتج صورًا واضحة جدًا أو صورًا لجسم الإنسان دون استخدام الأشعة السينية، يستخدم التصوير بالرنين المغناطيسي مغناطيسًا كبيرًا وموجات راديو وجهاز كمبيوتر لإنتاج هذه الصور.

الفحص بالتصوير المقطعي المحوسب هو إجراء بالأشعة السينية يجمع بين العديد من صور الأشعة السينية بمساعدة الكمبيوتر لإنشاء مناظر مقطعية للجسم.

ما هي أعراض التواء في الرقبة؟



ستشعر بألم في الرقبة يزداد سوءًا مع الحركة. أحيانًا لا يظهر هذا الألم إلا بعد يوم أو يومين كاملين من الحدث الذي تتسبب فيه. سيكون لديك على الأرجح تصلب في الرقبة يعيق قدرتك على تحريك رقبتك. قد يؤلمك الجزء الخلفي من رأسك قد تشعر أيضًا بألم في الكتفين أو أعلى الظهر تشمل الأعراض الأخرى التي قد تحدث مع التواء الرقبة ما يلي:

دوخة

طنين في الأذنين

تعب

خدر غير مكتمل في اليدين أو الذراعين

إذا لاحظت هذه الأعراض بعد حادث من نوع الإصابة ، فاستشر الطبيب لإجراء تقييم لاستبعاد مشكلة أكثر خطورة ، مثل تلف الحبل الشوكي ضعف الذراع أو الساق وصعوبة المشي وعدم القدرة على التحكم في المثانة أو الأمعاء هي علامات على إصابة الحبل الشوكي. إذا شعرت بألم فوري في الرقبة بعد الحادث ، فانتقل إلى غرفة الطوارئ.

كيف يتم علاج التواء الرقبة؟



يمكن علاج الألم والالتهاب والتوتر من خلال: