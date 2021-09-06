7 أطعمة ومشروبات مرة مفيدة للجهاز الهضمي.. أبرزها الكاكاو والجرجير

كتبت ميرفت رشاد

يمكن أن يكون للأطعمة المرة نكهة حادة، وأحيانًا لاذعة وتشمل الخضراوات والفواكه والأعشاب والمشروبات، والشيء المشترك بين جميع الأطعمة المرة هو أنها مفيدة للأمعاء وتدعم صحة الجهاز الهضمي، كما تعزز الأطعمة المرة الهضم، وتحفز الشهية، وتحفز إفراز العصارات الهضمية في البنكرياس، لهذا السبب قد يكون من المفيد تناول مشروب مُر قبل الأكل أو إدخال الأطعمة المرة في وجبتك أو مقبلاتك، وفقًا لما ذكره موقع "wellandgood".

7 أطعمة ومشروبات مُرّة مليئة بالفوائد الغذائية

1.

الكاكاو:

الكاكاو في شكله النقي له طعم مر ولكنه غنى بالفوائد الصحية، إلى جانب تنشيط عصارة الجهاز الهضمي، فإن الكاكاو مليء بالعناصر الغذائية بما في ذلك المغنيسيوم والبوتاسيوم والحديد والزنك، كما أنه يحتوي على نسبة عالية من الفلافونويد، وهو نوع من مادة البوليفينول وهو رائع للدماغ.

2.

جرجير:

الجرجير هو نوع آخر من الخضار يمكن اعتباره طعامًا مريرًا، ولكنه مفيد لصحة العظام لأنه مصدر قوي لفيتامينات A و C و K

3.

ثمار الحمضيات:

البرتقال والليمون كلها ثمار مرة مفيدة لصحة الجهاز الهضمي وتغذية الأمعاء، ويمكنك إضافة الليمون إلى الماء الخاص بك وتناوله باستمرار فهو مفيد جدا للجسم، كما أن قشور الحمضيات يمكن أن تكون مفيدة بشكل خاص لعملية الهضم.

4.

خل التفاح:

هناك سبب يجعل خل التفاح هو الدعامة الأساسية في العديد من مخازن الأكل الصحي، لا يُنصح بشربها بشكل عادي؛ يجب أن يتم تخفيفها دائمًا، ويمكن إدخال خل التفاح في نظامك الغذائي، وإضافته في السلطات.

5. الشاي الأخضر

الشاي الأخضر، يتمتع بصفات مريرة ولديه فوائد دعم صحة الأمعاء، فهو أحد أكثر المشروبات الصحية التي يمكنك تناولها أيضًا،وإنه مرتبط بدعم صحة الدماغ وصحة القلب وتحسين الحالة المزاجية.

6.

القهوة

يا شاربي القهوة ، لدينا أخبار سارة: أنت تستهلك بالفعل شيئًا مريرًا بانتظام، على غرار الشاي الأخضر، ترتبط القهوة أيضًا بفائدة الدماغ والقلب وزيادة في الطاقة أيضًا.

7. شاي البابونج

إذا كنت تحب فكرة المذاق المر ولكنك لا تريد زيادة الكافيين، يوصي بتناول مشروب البابونج فهو مرتبط بالاسترخاء.

هل هناك أوقات يجب ألا نستهلك فيها الأطعمة المرة؟

في حين أن جميع الأطعمة والمشروبات المذكورة سابقا محملة بفوائد غذائية، إلا أن هناك بعض العوامل التي يجب مراعاتها مثل الأشخاص المصابون بحصوات الكلى، أو مرض المرارة، أو فتق الحجاب الحاجز، أو التهاب المعدة، أو القرحة الهضمية يجب ألا يتناولوا الأطعمة المرة، وفقا لحديث أخصائية التغذية تيريزا شانك ، مشيرة إلى أن بعض الأطعمة المرة قد لا تكون آمنة للاستهلاك أثناء الحمل.