شوربة الطماطم أسرع طريقة لاستعادة صحة شعرك وحمايته من التساقط

ندى سليم

يعانى الكثيرون من تساقط الشعر وتدهور صحته لعوامل عديدة تتعلق بمشاكل جسدية أو نفسية، لذا يبحث الفتيات خاصة على وصفات طبيعية تسهم فى استعادة صحة الشعر دون حدوث اى أضرار أخرى، وطبقا لتقرير نشر فى موقع verywellhealth، فأن شوربة الطماطم تنضم لقائمة الوصفات الطبيعية التى تساعدك على حل مشكلة التساقط.

تحمل الطماطم عناصر غذائية هامة، لذا تعتبر جيدة جدًا لنمو الشعر، كما أنها تحتوى على نسبة عالية من البروتين، الذى يساعد على تحفيز نمو الشعر ، كما أنه يحسن نمو بصيلات الشعر حتى ينمو شعرك بشكل أسرع.

وحدد التقرير بعض العوامل التى تجعل شوربة الطماطم أفضل الطرق لاستعادة صحة شعرك، من خلال وضعها لفترة محددة لاتقل عن 30 دقيقة حتى تتمكن بصيلات الشعر من امتصاص محتواها الغذائي المهم.

وفيما يلى أهم العوامل التى تجعل

1. غنية بفيتامين سي

الذى يسهم فى الحفاظ على قوة شعرك، و نتيجة لذلك ، لن يتضرر شعرك بسهولة.

2. غنية بالليكوبين

يساعدك الليكوبين الموجود بالطماطم على استعادة لون شعرك، لذلك لا داعي للقلق من التعرض لأشعة الشمس ، حيث أن لون شعرك سيظل محتفظا بلمعانه.

3. غنى بفيتامين أ

ليس فقط مفيد لصحة العينين، فإن فيتامين (أ) الموجود في الطماطم مفيد جدًا أيضًا لتغذية شعرك حتى يظل رطبًا ولا يصاب بالجفاف والتقصف.

4.تسهم فى نمو الشعر

الطماطم غنية بالعناصر الغذائية المفيدة للبشرة والشعر، حيث تحتوي على الكثير من الفيتامينات ، مثل فيتامين A و C و E التي تساعد جدًا في تحفيز نمو الشعر.

5.تجعل شعرك لامعا

تساعد الطماطم في تحسين مظهر شعرك، بجعله ناعمًا ولامعًا،مما يعيد الحيوية لشعرك.

6.تمنع تساقط الشعر

استخدام حساء الطماطم الغنية بالفيتامينات التي تساعدك على محاربة تساقط الشعر، وعلاج لقشرة الرأس أيضًا.