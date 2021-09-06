شعبة الأدوية عن سحب 3 عقاقير من السوق: بسبب تغير خواصها الطبيعية

كتب محمد شرقاوى

قال الدكتور على عوف رئيس شعبة الأدوية بالغرف التجارية، إن هناك تحذيرات للصيدليات من 3 أدوية شهيرة يجب سحبها فورا من السوق، بسبب عيوب تصنيع، معقبا: "الآثار السلبية فى هذه الأدوية الثلاثة هى تغيرات فى الخواص الطبيعية، لون متغير ريحة قرص مفرول ولكن لا يوجد منها مشكلة ولا أثار سلبية على من يتناولها".

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج مساء دى أم سى المذاع على قناة دى أم سى تقديم الإعلامية جاسمين طه: "هناك أدوية بعد التشغيل وتنزل السوق كمثال أدوية شراب ممكن البودرة تفصل، أقراص ممكن يغير لونها، وهناك أدوية بتطلع لها ريحة مش كويسة".

وتابع: "هناك تفتيش مركزى بينزل على جميع الصيدليات يمر على كل الصيدليات لفرز الأدوية ودرجات الرطوبة والحرارة داخل الصيدلية، وأن هناك نوعين من أدوية مجهولة المصدر أو حاجة مصنعة ووقت تصنيعها تظهر المشكلة بعدها".