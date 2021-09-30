5 مشروبات هتقلل ألم التهاب المفاصل أبرزها القهوة والأناناس

فاطمة ياسر

التهاب المفاصل يعد من الأمراض التي تعرض المصاب لألم شديد وتورم في المفصل المصاب، وتشكل خطرا علي الحركة، وعدم القدرة علي القيام بأي نشاط بسبب الألم الذي يشعر به الأشخاص المصابين.

وخلال التقرير التالي سنتعرف علي أفضل المشروبات الطبيعية التي تساهم بشكل كبير في تقليل فرص الشعور بألم المفاصل، وذلك وفقا لموقع " .caryortho"، ومنها:

- الأناناس:



يحتوي علي نسبة عالية من فيتامين سي، وإنزيم البروميلين المسئول عن تقليل الشعور بالألم وأيضا التورم، لأنه إنزيم مضادات للالتهابات، ولذا عليك تناوله عصير طازج أو قطع، والهدف هو الحصول علي فوائده الكثيرة.

-الشاي:



الشاي من أفضل المشروبات لمرضى التهاب المفاصل، حيث أنه يحتوي علي فوائد صحية عديدة، فالشاي الأخضر والأسود أغنياء بالمركبات المضادة للالتهابات مثل البوليفينول، وأيضا مضادات الأكسدة الغني بها الشاي الأخضر وفيتامين سي وتساهم في الحفاظ علي صحة العظام والغضاريف.

-الحليب ومشتقاته:



منتجات الألبان من الأطعمة والمشروبات الجيدة، إذا تم تشخيصك بالتهاب المفاصل، فالحليب ومشتقاته له تأثيرات مضادة للالتهابات، ولذا تناولك له يعد خيارا جيدا.

-القهوة:



أثبتت القهوة أن لها خصائص مضادة للأكسدة، إلى جانب تركيز غني من مادة البوليفينول المضادة للالتهابات، وتهاجم القهوة الجذورالحرة الضارة داخل الجسم التي يمكن أن تسبب تلف للخلايا، ولكنها تعد خيارا جيدا للأشخاص الذين يعانون من التهاب المفاصل.

-العصائر الطازجة:



تمتلئ عصائر البرتقال والأناناس والطماطم والجزر بفيتامين C ، مما يعني أنها تحتوي على خصائص مضادة للأكسدة لمحاربة الجذورالحرة التي تؤدي إلى الالتهاب، وثبت أيضًا أن عصير الكريز يساعد في منع الإصابة بالتهاب المفاصل وهشاشة العظام.