5 مراكز لتلقى لقاح كورونا لطلبة الجامعات فى الإسماعيلية

الإسماعيلية – السيد فلاح

دعت مديرية الصحة بالإسماعيلية جميع طلاب الجامعات والمعاهد العليا (الحكومية والخاصة والأزهرية والأهلية) بسرعة التسجيل على الموقع الإلكتروني wنww.egcovac.mohp.gov.eg.

وقالت مديرية الصحة بالإسماعيلية، عقب التسجيل على الموقع الإلكترونى يتم التوجه لتلقى اللقاح فى أقرب مركز ضمن 5 مراكز تم تجهيزها واعدادها لتفعيل وتطعيم المواطنين وطلاب الجامعات، قبل بدء العام الدراسي الجديد حفاظًا علي صحة وسلامة الطلاب.

وأكدت مديرية الصحة، أنه يوجد 5 أماكن في محافظة الإسماعيلية في انتظار الطلاب للحصول على اللقاح، وهى المجمع الطبى بالإسماعيلية ونادى المنتزه ونادى الشجرة ومركز شباب الفردوس ومركز شباب السلام.