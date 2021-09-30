اليوم السابع
Ads
الخميس، 30 سبتمبر 2021 07:55 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

5 مراكز لتلقى لقاح كورونا لطلبة الجامعات فى الإسماعيلية

الخميس، 30 سبتمبر 2021 07:13 م
5 مراكز لتلقى لقاح كورونا لطلبة الجامعات فى الإسماعيلية تطعيم لقاح كورونا
الإسماعيلية – السيد فلاح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

دعت مديرية الصحة بالإسماعيلية جميع طلاب الجامعات والمعاهد العليا (الحكومية والخاصة والأزهرية والأهلية) بسرعة التسجيل على الموقع الإلكتروني wنww.egcovac.mohp.gov.eg.

 

وقالت مديرية الصحة بالإسماعيلية، عقب التسجيل على الموقع الإلكترونى يتم التوجه لتلقى اللقاح فى أقرب مركز ضمن 5 مراكز تم تجهيزها واعدادها لتفعيل وتطعيم المواطنين وطلاب الجامعات، قبل بدء العام الدراسي الجديد حفاظًا علي صحة وسلامة الطلاب.

 

وأكدت مديرية الصحة، أنه يوجد 5 أماكن في محافظة الإسماعيلية في انتظار الطلاب للحصول على اللقاح، وهى المجمع الطبى بالإسماعيلية ونادى المنتزه ونادى الشجرة ومركز شباب الفردوس ومركز شباب السلام.


مديريه الصحه بالاسماعيليه

صحه الاسماعيليه

الاسماعيليه

اخبار الاسماعيليه

لقاح كورونا

كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة