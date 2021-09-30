اليوم السابع
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⁩ختام فعاليات المعسكر التثقيفى والترفيهى لمديرى رعاية شباب الجامعات بالإسكندرية

الخميس، 30 سبتمبر 2021 12:14 م
⁩ختام فعاليات المعسكر التثقيفى والترفيهى لمديرى رعاية شباب الجامعات بالإسكندرية المعسكر التثقيفي والترفيهي لمديرى رعاية شباب الجامعات
كتب محمد صبحى

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كرم معهد إعداد القادة بقيادة الدكتور كريم همام مدير المعهد، وإشراف الدكتور حسام الدين مصطفى، والدكتور عبد المنعم الجيلانى وكلاء المعهد، مديري عموم رعاية الشباب ومديرى الإدارات بالجامعات والمعاهد العليا المصرية، وذلك فى ختام فعاليات برنامج إعداد القادة التخصصى "المعسكر التثقيفى والترفيهى"، والذى أقيم بالمدينة الشبابية بأبى قير بالإسكندرية.
 
ومن جانبه، تقدم الدكتور كريم همام مدير معهد إعداد القادة بالشكر إلى المشاركين لما قدموه من أفكار ومبادرات بناءة، مؤكدا أنه سيتم دراسة جميع التوصيات التي أسفر عنها المعسكر وتنفيذها على أرض الواقع، مشيرًا إلى أن معهد إعداد القادة على استعداد كامل لدعم أى نشاط داخل الجامعات المصرية، وأن جميع الأفكار التى طرحت خلال فعاليات هذا الفوج هى نواة العمل خلال الفترة القادمة.
 
كما وجه الشكر إلى أبو عوف كامل مدير المدينة الشبابية بأبى قير على حسن استقباله لهذا الفوج.
 
وتضمن فعاليات برنامج إعداد القادة التخصصى محاضرة عن الاتحادات والأنشطة الطلابية لوضع رؤية مستقبلية وحاضر بها الدكتور محمد غنيم مستشار الأنشطة الطلابية بجامعة قناة السويس، ومدير مركز إعداد القادة بالجامعة، وكذلك محاضرة عن الأمن القومي المصري وعلاقته بـالمؤامرات الغربية وحاضر بها الدكتور رامي عاشور زميل أكاديمية ناصر العسكرية العليا، وأيضا محاضرة عن الإدارة المالية وحاضر بها محمد الدسوقي أمين جامعة الاسكندرية المساعد للشئون المالية، بالإضافة إلى عقد ورش العمل، كما تضمن فعاليات الفوج جولة حرة بمدينة الإسكندرية ورحلات ترفيهية، وفى ختام الفعاليات أقيم الحفل الختامي وتوزيع شهادات التقدير .
 
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معهد إعداد القادة

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