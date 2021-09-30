وزير الخارجية يؤكد التزام مصر الراسخ بمواصلة دعم الأشقاء فى السودان

كتب : أحمد جمعة

شارك وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الخميس، في الاجتماع رفيع المستوى حول السودان المنعقد عبر الفيديوكونفرانس على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، وذلك بحضور الدكتور عبد الله حمدوك رئيس وزراء جمهورية السودان، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، ومجموعة من الوزراء والمسئولين رفيعي المستوى بعدد من الدول الشريكة والصديقة للسودان.

وصرح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الوزير شكري حرص خلال كلمته على التأكيد على ما يمثله هذا الاجتماع من فرصة لكل الشركاء الدوليين لتقديم الدعم والمساندة للسودان في جهوده من أجل التغلب على كافة التحديات التى تواجه البلاد خلال المرحلة الانتقالية الحالية التي تشهدها.

وأضاف المتحدث الرسمي، أن وزير خارجية أبرز كذلك التزام مصر الراسخ بمواصلة دعم الأشقاء في السودان، مضيفاً أن أمن واستقرار السودان جزء لا يتجزأ من أمن واستقرار منطقة شرق أفريقيا، كما أعرب عن ثقة مصر في مواصلة تبني مختلف الأطراف السودانية لنفس النهج المسئول الذي يتبعونه لتخطي مختلف العقبات السياسية من خلال الحوار.

واختتم حافظ تصريحاته بالإشارة إلى قيام الوزير شكري بالإشادة بالإصلاحات الاقتصادية التي أقدمت عليها الحكومة السودانية، مشيراً إلى مناشدة مصر المجتمع الدولي لمساندة جهود التنمية الاقتصادية في السودان ودعم تنفيذ بنود اتفاق جوبا للسلام.