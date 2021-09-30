اليوم السابع
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وزير الخارجية الكوبى يحث بايدن على رفع العقوبات المفروضة فى عهد ترامب

الخميس، 30 سبتمبر 2021 08:56 م
وزير الخارجية الكوبى يحث بايدن على رفع العقوبات المفروضة فى عهد ترامب برونو رودريجيز باريلا وزير الخارجية الكوبى
هافانا /أ ش أ/

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حث وزير الخارجية الكوبي، برونو رودريجيز باريلا، الرئيس الأمريكى جو بايدن على رفع العقوبات التى كانت مفروضة على بلاده فى عهد ترامب، واصفًا استمرار البيت الأبيض فى تنفيذها حتى الآن بالأمر "المؤسف" و"الخطأ الفادح".

 

ووصف باريلا - فى تصريحات نقلتها صحيفة (ذا هيل) الأمريكية - استمرار العقوبات خلال وباء فيروس كورونا المستجد بأنه "خطأ فادح".

 

وأضاف "من المؤسف أن الرئيس بايدن لم يستطع تنفيذ سياسته الخاصة تجاه كوبا، والتى يمكن أن تكون مختلفة عادة عن سابقتها".

 

وتابع: "لكن من الخطأ الفادح الاستمرار فى تنفيذ هذا النوع من العقوبات القاسية، وحتى العقوبات خلال الوباء".

 

وأشارت الصحيفة الأمريكية إلى أن إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب فرضت أكثر من 200 قيد على كوبا وأضفتها إلى قائمة الدول الراعية للإرهاب، مع تقليص عدد الموظفين فى السفارة الأمريكية فى هافانا.

 

 


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عقوبات ترامب ضد كوبا

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