وزير الأوقاف يلتقى الطلاب الوافدين المشاركين فى الدورة التثقيفية بالإسكندرية

كتب على عبد الرحمن

التقى الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، اليوم، الخميس، الطلاب الوافدين المشاركين في الدورة التثقيفية بمعسكر أبي بكر الصديق بالإسكندرية، والتي يتم نظيمها بدءا من اليوم 30 سبتمبر وحتى بعد غد السبت 2 أكتوبر، بعنوان: "نبي الرحمة"، وعددهم: 45 طالبًا وافدًا، من 9 دول.

وقالت الوزارة فى بيان لها اليوم، إن الدورة التثقيفية تأتي في إطار حملة "بناء الوعي" التي أطلقتها وزارة الأوقاف بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة والمجلس الأعلى للإعلام ، وفي إطار مبادرة "نبي الرحمة" التي أطلقتها وزارة الأوقاف.

وبدأت وزارة الأوقاف إطلاق مبادرة "نبى الرحمة" بفعاليات واسعة، بالتزامن مع قرب الاحتفال بالمولد النبوى الشريف المقرر له – فلكيا - يوم الإثنين 12 ربيع الأول الموافق 18 أكتوبر المقبل، بقصد التذكير بجوانب الرحمة الواسعة في حياة النبى صلى الله عليه وسلم وفي سيرته وسنته وفي ديننا الحنيف.

ومن المقرر أن تصاحب المبادرة تلاوات قرآنية وابتهالات دينية ومسابقات ثقافية وإصدار عدد خاص من كل من مجلة منبر الإسلام ومجلة الفردوس، اللتين يصدرهما المجلس الأعلى للشئون الإسلامية حول تلك المعاني السامية والجوانب الأخلاقية الراقية في حياته وسيرته وسنته صلى الله عليه وسلم.