اليوم السابع
Ads
الخميس، 30 سبتمبر 2021 01:50 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

وزير الأوقاف يلتقى الطلاب الوافدين المشاركين فى الدورة التثقيفية بالإسكندرية

الخميس، 30 سبتمبر 2021 01:31 م
وزير الأوقاف يلتقى الطلاب الوافدين المشاركين فى الدورة التثقيفية بالإسكندرية وزير الأوقاف يلتقي الطلاب الوافدين المشاركين في الدورة التثقيفية بالإسكندرية
كتب على عبد الرحمن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
التقى الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، اليوم، الخميس، الطلاب الوافدين المشاركين في الدورة التثقيفية بمعسكر أبي بكر الصديق بالإسكندرية، والتي يتم نظيمها بدءا من اليوم 30 سبتمبر وحتى بعد غد السبت 2 أكتوبر، بعنوان: "نبي الرحمة"، وعددهم: 45 طالبًا وافدًا، من 9 دول. 
 
وقالت الوزارة فى بيان لها اليوم، إن الدورة التثقيفية تأتي في إطار حملة "بناء الوعي" التي أطلقتها وزارة الأوقاف بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة والمجلس الأعلى للإعلام ، وفي إطار مبادرة "نبي الرحمة" التي أطلقتها وزارة الأوقاف. 
 
وبدأت وزارة الأوقاف إطلاق مبادرة "نبى الرحمة" بفعاليات واسعة، بالتزامن مع قرب الاحتفال بالمولد النبوى الشريف المقرر له – فلكيا - يوم الإثنين 12 ربيع الأول الموافق 18 أكتوبر المقبل، بقصد التذكير بجوانب الرحمة الواسعة في حياة النبى صلى الله عليه وسلم وفي سيرته وسنته وفي ديننا الحنيف.
 
ومن المقرر أن تصاحب المبادرة تلاوات قرآنية وابتهالات دينية ومسابقات ثقافية وإصدار عدد خاص من كل من مجلة منبر الإسلام ومجلة الفردوس، اللتين يصدرهما المجلس الأعلى للشئون الإسلامية حول تلك المعاني السامية والجوانب الأخلاقية الراقية في حياته وسيرته وسنته صلى الله عليه وسلم. 
 
وكشفت الحسابات الفلكية للمعهد القومى للبحوث الفلكية، موعد المولد النبوى الشريف فلكيا، وفق الحسابات التى أعدها المعهد، حيث يكون المولد النبوى الشريف يوم الإثنين 12 ربيع الأول الموافق 18 أكتوبر المقبل، ووفقا للحسابات يولد هلال شهر ربيع الأول مباشرة بعد حدوث الاقتران فى تمام الساعة الواحدة و 6 دقائق ظهرا بتوقيت القاهرة المحلى يوم الأربعاء 29 من صفر لعام 1443 هجريا الموافق 6 أكتوبر المقبل وهو يوم الرؤية ، وفلكيا تكون غرة شهر ربيع الأول لعام 1443 هجريا يوم الخميس 7 أكتوبر المقبل.
 

نبى الرحمة

الاوقاف

تدريب أئمة الأوقاف

اخبار الاوقاف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

وزير الأوقاف يهنئ الرئيس بذكرى انتصارات أكتوبر.. ويؤكد: جيل أكتوبر الجديد يحمى ويبنى

الأربعاء، 29 سبتمبر 2021 12:15 م

وزير الأوقاف: روح أكتوبر فى الفداء والتضحية هى روح قواتنا المسلحة فى مواجهة الإرهاب

الثلاثاء، 28 سبتمبر 2021 01:19 م

وزير الأوقاف: التعدى على المرافق العامة جريمة في حق الدين والوطن

الثلاثاء، 28 سبتمبر 2021 12:20 ص

وزير الأوقاف الأردني يحذر من تمكين اليهود المتطرفين ممارسة اقتحامات الأقصى

الأحد، 26 سبتمبر 2021 01:06 م

وزير الأوقاف يعقد أول اجتماع بمبنى الوزارة فى العاصمة الإدارية.. صور

السبت، 25 سبتمبر 2021 04:01 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة