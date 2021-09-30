وقال الدكتور جاد القاضى رئيس المعهد، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الخميس/ - إن عدة شهر ربيع الأول ستكون 30 يوما، ويولد هلال ربيع الأول في تمام الساعة الواحدة و6 دقائق ظهرا بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة يوم الأربعاء 29 صفر الحالي الموافق 6 أكتوبر المقبل (يوم الرؤية).

وأوضح القاضي، أن الهلال الجديد سيبقى في سماء مكة المكرمة لمدة 14 دقيقة، والقاهرة لمدة 17 دقيقة بعد غروب شمس (يوم الرؤية)، وفي باقي محافظات جمهورية مصر العربية سيبقى الهلال الجديد في سمائها لمدد تتراوح بين (15 - 17 دقيقة).

وأضاف أن الهلال الجديد سيبقى بعد غروب الشمس في العواصم والمدن العربية والإسلامية لمدد تتراوح بين (2 - 20 دقيقة)، ماعدا كوالالمبور بماليزيا وجاكرتا بإندونيسيا اللذين لم يولد بهما الهلال قبل غروب الشمس، وسيغرب القمر في كوالالمبور قبل غروب الشمس ب 3 دقائق، وجاكرتا مع غروب الشمس.

