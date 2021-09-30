وزيرة التضامن تفتتح مقر الهلال الأحمر المصرى بالعريش.. صور

شمال سيناء - محمد حسين

تفقدت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى اليوم خلال زيارتها لشمال سيناء مقر الهلال الأحمر المصرى بالعريش، وكان فى استقبالها اللواء عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، فريق العمل بالمقر والمتطوعين.

وافتتحت وزيرة التضامن، أعمال تطوير المقر، ومعرض مستلزمات مدارس يوفرها الهلال الأحمر لطلبة المدارس وتضم حقيبة متكاملة ، ومعرض توفير مستلزمات الوقاية من كورونا، كما تفقدت وزيرة التضامن حضانة أطفال مطورة بالعريش بعد تجهيزها.

وسبق هذه الزيارات تدشين وزيرة التضامن المبادرة الرئاسية "بر أمان" بمحافظة شمال سيناء وهى ثالث مبادرة تنفذ فى مصر واستهدفت توفير حياه كريمة للصيادين بشمال سيناء.



تتفقد حملات مواجهة كورنا بمقر الهلال



تفتتح معرض توفير شنط اطفال مدارس بمقر الهلال