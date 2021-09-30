اليوم السابع
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هنا تصنع السموم.. شاهد معامل تجهيز المخدرات داخل شقق مستأجرة بالقاهرة

الخميس، 30 سبتمبر 2021 04:13 م
هنا تصنع السموم.. شاهد معامل تجهيز المخدرات داخل شقق مستأجرة بالقاهرة حملات أمنية -أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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في ضربة أمنية ناجحة، تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط تشكيل عصابي بالقاهرة تخصص نشاطه الإجرامى فى تصنيع وترويج المواد المخدرة، متخذآ عددآ من الشقق السكنية المستأجرة بنطاق محافظة القاهرة مسرحآ لمزاولة نشاطه الإجرامى.
 
 

مخدرات

تهريب المخدرات

تصنيع المخدرات

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