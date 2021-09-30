هنا تصنع السموم.. شاهد معامل تجهيز المخدرات داخل شقق مستأجرة بالقاهرة

كتب محمود عبد الراضي

في ضربة أمنية ناجحة، تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط تشكيل عصابي بالقاهرة تخصص نشاطه الإجرامى فى تصنيع وترويج المواد المخدرة، متخذآ عددآ من الشقق السكنية المستأجرة بنطاق محافظة القاهرة مسرحآ لمزاولة نشاطه الإجرامى.