مناورة لسحب مياه الأمطار بمدينتى ببا وناصر إستعدادا لموسم الشتاء ببنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

شاركت كل من الوحدة المحلية لمركز ومدينة ناصر برئاسة على يوسف والوحدة المحلية لمركز ومدينة ببا برئاسة مدحت صلاح وشركة مياه الشرب والصرف الصحى بمدينتى ناصر وببا بمحافظة بنى سويف نموذج محاكاة وبيان لمناورة سحب وشفط مياه الأمطار من عدة شوارع، وذلك فى إطار الاستعدادات الخاصة لاستقبال موجة الطقس السيء وتوقع سقوط أمطار غزيرة خلال فصل الشتاء.

تم ضخ كمية كبيرة من المياه وإعادة سحبها، فيما تم مراجعة كافة المعدات اللازمة وسيارات شفط المياه ومحطات الرفع والصرف الصحى وإجراء الصيانة الدورية اللازمة لها، والتأكد من جاهزيتها واستعدادها لاستقبال موجة الطقس السيئ، علاوة على مراجعة بالوعات الصرف وتطهيرها، ورفع كافة المخلفات الناتجة عن عمليات التطهير منعا لانسدادها مرة أخرى.

وقال على يوسف رئيس مدينة ناصر فى بيان له فى ضوء توجيهات الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف بضرورة الاستعداد الكامل والتنسيق بين مختلف الأجهزة والجهات التنفيذية والمعنية، لاستقبال موسم الأمطار باتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة للتعامل مع ملف الأمطار الغزيرة والسيول والوقوف على مدى جاهزية المعدات والأفراد، وضرورة التنسيق مع قطاعى الكهرباء والصرف الصحى بهذا الشأن، وذلك فى إطار الاستعدادات المبكرة بالمحافظة لمواجهة موسم الأمطار الغزيرة والسيول خلال فصلى الخريف والشتاء.