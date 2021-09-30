مع عودة المدارس.. 6 أطعمة لزيادة التركيز عند الأطفال أبرزها المكسرات والبيض

فاطمة ياسر

أيام قليلة ويبدأ العام الدراسي الجديد، ولذا يهتم اليوم السابع بتقديم أهم النصائح للأباء والأبناء للحفاظ علي صجة التلاميذ العقلية وزيادة تركيزهم، لتحقيق أعلي الدرجات الدراسية، ووفقا للتقرير المنشور عبر موقع "webmed" سنتعرف علي أفضل الأطعمة التي تساهم بشكل كبير في تقوية وزيادة التركيز عند الأطفال أثناء عودة المدارس، ومنها:

-الخضروات:



تحتوي علي نسبة عالية من العناصر الغذائية الهامة التي يحتاجها الجسم، كمضادات الأكسدة، والحديد والزنك، وفيتامينات أ وسي وب، ولذا تناول طبق من السلطة الخضراء يعد خيارا هام للصحة العامة وللمخ بشكل خاص، ولذا عليك الإكثار من تقديم البروكلي، والفلفل الرومي والسبانخ والبقدونس، والكوسة، والجرجير لهم.

-البيض:



يحتوي علي نسبة عالية من البروتين، وفيتامين ب ود، ولذا تناوله يعمل علي تنشيط المخ، وتحسين المزاج وتقوية الذاكرة وتنشيط خلايا المخ.

-الحليب ومشتقاته:



الحليب ومشتقاته تعمل علي تهدئة الأعصاب وتقوية الذاكرة، فهي من الأطعمة التي تحسن وظائف المخ بقدر كبير، ولذا يجب علي الطفل تناول كوبا من الحليب، مع الاهتمام بتناول الأجبان والزبادي.

-الأسماك:



تعتبر الأسماك مصدرًا جيدًا لفيتامين د وأوميجا 3 ، وهذه العناصر من دورها الحفاظ علي صحة المخ من تدهور المهارات العقلية وفقدان الذاكرة، ولذا تناوله هذه الأطعمة يساهم بشكل كبير في تنشيط المخ وقدراته وزيادة الذاكرة والتركيز.

- المكسرات :



غنية بالبروتين والأحماض الدهنية والفيتامينات والمعادن المهمة للجسم، ولذا تناول حفنة يوميا منها يعزز الحالة المزاجية ويحافظ على نظامك العصبي، ويزيد من التركيز.

-الفواكه:



تحتوي بعض الفواكه علي نسبة عالية من فيتامين سي وأ ومضادات الأكسدة، ولذا تناول الطفل لطبق من الفواكه يساعد في تقوية الذاكرة لديه، ولذا يمكنك إعطائه التفاح، والجوافة، البرتقال.