مطرانية أسوان للأقباط الأرثوذكس تقيم صلاة الثالث للأنبا هدرا الراحل

كتب: محمد الأحمدى

يشارك عدد من القساوسة الآن في صلاة الثالث للأنبا هدرا مطران أسوان الراحل بكاتدرائية رئيس الملائكة الجليل ميخائيل بأسوان.



صلاة الثالث

ونظم أعضاء الكنيسة بمدينة إدفو بمحافظة أسوان، اليوم، الخميس، مسيرة محبة ووداع جابت شوارع المدينة، حداداً على روح الأنبا هدرا مطران أسوان، والذى وافته المنية يوم الاثنين الماضى بالقاهرة وأقيمت له مراسم التجنيز بالكتدرائية المرقسية بالعباسية بحضور البابا تواضروس الثانى ثم تم نقله إلى أسوان لدفنه.

وجابت المسيرة التى شارك فيها العشرات، شوارع مدينة إدفو لتعبر عن حزن الكنيسة على فقدان مطران أسوان، رافعين صور للأنبا هدرا ولافتات مدون عليها كلمات حزن ووداع.



صلاة الثالث للراحل الأنبا هدرا

ويعتبر الأنبا هدرا من مواليد طنطا يوم 13 يوليو 1940 م، وحصل على بكالوريوس زراعة من جامعة الإسكندرية عام 1963 م، وخدم بمدارس أحد دمنهور ثم الإسكندرية (كنيسة السيدة العذراء والقديس يوسف بسموحة)، وأتى إلى دير السريان للترهُّب في جمعة ختام الصوم يوم 17 إبريل 1970 م، وترهب يوم الأحد الموافق أحد التناصير، ورُسِمَ قسًا يوم 22 ديسمبر 1974 م، وكان أمينًا لمكتبة دير السريان.

وكان تلميذًا خاصًا لقداسة البابا شنودة الثالث في السكرتارية، مع أبونا تادرس الأنبا بيشوي (لاحقًا نيافة الأنبا بنيامين)، واعتزل في قلاية خارج الدير، وكان يود أن يعيش بعيدًا عن الكهنوت والخدمة.