مطارا الغردقة ومرسى علم يستقبلان 61 رحلة طيران دولية وداخلية.. صور

البحر الأحمر - عماد عرفة

يستقبل مطار الغردقة الدولي، ومطار مرسي علم، بمحافظة البحر الأحمر، 61 رحلة طيران دولية وداخلية علي مدار ساعات اليوم الخميس، بواقع وصول قرابة 15 ألف سائح من جنسيات مختلفة.

وكشفت مصادر من مطار الغردقة الدولى، أن المطار من المقرر أن يستقبل علي مدار ساعات اليوم الخميس 51 رحلة طيران أغلبها دولية قادمة من المطارات الروسية والأوكرانية والسويسرية والبيلاروسية وغيرها من المطارات الأخرى.

وأضاف المصادر، أن الجهات المختصة تقوم بتطبيق الإجراءات الاحترازية المتبعة علي الركاب الوافدين بعملية التعقيم والمرور أمام الكاميرات الحرارية واتباع جميع الإجراءات بدقة لحين وصولهم إلى الفنادق والمنتجعات المختلفة. فيما يستقبل مطار مرسي علم الدولي اليوم الخميس 10 رحلات حتي نهاية اليوم أغلبها رحلات دولية من مطارات مختلفة أوروبية ودولية ويتم أيضًا تطبيق الإجراءات الاحترازية المختلفة . من جانبه، قال أبو الحجاج العماري، الخبير السياحي بالبحر الأحمر، أن مدينة مرسي علم وشرم الشيخ تستعد لاستقبال السياحة الإيطالية مرة أخرى بعد انقطاع دام لعامين بسبب كورونا. وأضاف الخبير السياحى لـ"اليوم السابع"، أن وزير الصحة الإيطالي روبرتو سبيرانزا وقع مرسوم بعودة السياحة الإيطالية إلى عدة وجهات من بينها مصر من خلال ممرات سياحية أمنة من فيروس كورونا علي أساس تجريبي، ومن خلال بروتوكولات أمنية دقيقة لوجهات سياحية خارج الاتحاد الأوروبي من بينها مصر مقصورة على المناطق السياحية في شرم الشيخ ومرسي علم.















