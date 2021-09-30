مصرع شخص وإصابة 5 آخرين فى حادث تصادم ميكروباص وتوك توك بالإسماعيلية

الإسماعيلية – السيد فلاح

لقى شخص مصرعه وأصيب 5 آخرين فى حادث تصادم ميكروباص مع توك توك مخالف أعلى كوبرى قبل مدينة القصاصين الجديدة، بطريق "الإسماعيلية – الزقازيق" الزراعى.

وتلقى اللواء منصور لاشين، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من الدكتور حسن درويش، مدير مرفق إسعاف الإسماعيلية، بوقوع حادث تصادم بين ميكروباص مع توك توك مخالف أعلى كوبري قبل مدينة القصاصين الجديدة، بطريق "الإسماعيلية – الزقازيق" الزراعى، ما أسفر عن مصرع صابر عبد الرحمن محمد أحمد، 15 عامًا، وإصابة، هدية توفيق محمد درويش، بكدمات وسحجات بالجسم وإبراهيم أحمد إبراهيم، بجرح غائر بالكوع الأيسر وجرح قطعى بالذراع وفاقد الوعى، وسعيد أحمد عبد الرحمن 16 عامًا، فاقد الوعى، ومصاب بكدمات وسحجات بالجسم، وعلوان السيد علوان ، 35 عامًا، مصاب بكدمات وسحجات بالجسم.

وعلى الفور دفع مرفق إسعاف الإسماعيلية، بقيادة الدكتور حسن درويش، بخمس سيارات إسعاف، وتم نقل المصابين مستشفى القصاصين المركزى، والمتوفى إلى مشرحة نفس المستشفى.