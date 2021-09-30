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مصرع شخصين تحت عجلات قطار أثناء عبورهما شريط السكة الحديد بكفر الدوار

الخميس، 30 سبتمبر 2021 06:34 م
مصرع شخصين تحت عجلات قطار أثناء عبورهما شريط السكة الحديد بكفر الدوار قطار - أرشيفية
البحيرة - ناصر جودة

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لقى شخصان مصرعهما إثر اصطدامهما بأحد القطارات، أثناء عبورهما أحد خطوط السكك الحديدية بمركز كفر الدوار .

 

وكان اللواء أحمد عرفات مدير أمن البحيرة قد تلقى إخطارًا بالواقعة من شرطة النجدة، وبالفحص تبين وصول "كريم ا .س" 25 عاما ومصطفي ر .ع 23 عاما مقيمان بمركز كفر الدوار إلى مستشفى كفر الدوار المركزى جثتين هامدتين.

 

وكشفت التحريات الأمنية عن مصرع الشابين بعد اصطدامهما بأحد قطارات القاهرة - الإسكندرية بالقرب من محطة كفر الدوار، وتم نقل الجثتين لثلاجة حفظ الموتى بمستشفى كفر الدوار المركزى تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة تمهيدا لإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق.


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