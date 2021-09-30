مصرع سيدة وإصابة 2 آخرين فى تصادم سيارتين بإسنا جنوب الأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

لقيت سيدة مصرعها وأصيب 2 آخرين، نتيجة تصادم سيارتين ملاكي على طريق "القاهرة - أسوان الزراعي" بقرية الهنادي التابعة لمجلس مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، تم نقل المصابين إلى مستشفى إسنا التخصصي لتلقي العلاج اللازم، والمتوفية لمشرحة مستشفى إسنا، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.

البداية كانت بتلقي اللواء خالد عبدالحميد مدير أمن الأقصر، إخطاراً من العقيد مروان عاطف مأمور مركز شرطة إسنا، يفيد وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي حمراء اللون تحمل رقم «9776 ص.ق.ح » بسيارة ملاكي أخري بيضاء اللون تحمل رقم « 4763 ص.ر.و » على الطريق الزراعي «القاهرة – أسوان» بقرية الهنادي بمدينة اسنا جنوب محافظة الأقصر.

وعلي الفور انتقل لمكان الحادث كل من، إبراهيم نصير رئيس مركز ومدينة إسنا، والمهندسة صباح منصور، وعبد الرحيم طايع نائبا رئيس المدينة، واللواء دكتور ولاء رضوان مساعد مدير أمن الأقصر لفرقة الجنوب بإسنا، والعقيد مروان عاطف مأمور مركز شرطة إسنا، والرائد أحمد قوره معاون اول مباحث المركز، وأسفر الحادث عن وفاة "ر.ر.ت" 25 سنة، من بندر الأقصر، وتم إيداع جثمانها بمشرحة مستشفى إسنا، وإصابة كلا من "ع.ع.ح" 35 سنة من قرية عزبة صالح، و"ح.ع.ح" 36 سنة من بندر إسنا، ومصابين بكدمات وسحجات وجروح واشتباه كسور وارتجاج ونزيف بالمخ، وتم نقل المصابين إلى مستشفى إسنا التخصصي لتلقي العلاج اللازم وإجراء كافة الإسعافات الأولية اللازمة تحت إشراف الدكتور محمد عيد مدير المستشفى وتم تحرير محضر بالواقعة.