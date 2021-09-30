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مصرع جزار محترقا على يد ربة منزل تعانى من مرض نفسى فى الهرم

الخميس، 30 سبتمبر 2021 10:44 م
مصرع جزار محترقا على يد ربة منزل تعانى من مرض نفسى فى الهرم ضبط- أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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أشعلت ربة منزل النار، بجسد جزار، مما أسفر عن مصرعه بمنطقة الهرم، فى الجيزة، وأشارت التحريات الأولية إلى أن أنها تعانى من مرض نفسى، وتم ضبطها وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

 

وتلقت غرفة النجدة بالجيزة، بلاغا يفيد نقل جزار إلى المستشفى مصابا بحروق بأنحاء جسده، وفارق الحياة متأثرا بالاصابات التي لحقت به.

 

بإجراء التحريات تبين أن ربة منزل تعاني من مرض نفسي، وراء سكب كمية من البنزين على جسد المجني عليه، وإشعال النار به، وتمكن رجال المباحث من ضبطها، وحرر محضر بالواقعة، وجاري تكثيف التحريات لكشف ملابسات الحادث، وأخطرت النيابة للتحقيق.


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