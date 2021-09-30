مشتريات عربية وأجنبية تصعد بمؤشرات البورصة المصرية بمنتصف التعاملات

كتب هانى الحوتى

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية، بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين للبيع.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.06% ليصل إلى مستوى 10396 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.24% ليصل إلى مستوى 2313 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.29% ليصل إلى مستوى 12760 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.06% ليصل إلى مستوى 4056 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.99% ليصل إلى مستوى 2726 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.96% ليصل إلى مستوى 3666 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 3.13% ليصل إلى مستوى 4717 نقطة.

في سياق متصل أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 11 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم ، المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي، انترناشيونال بزنيس كوربوريشن للتجارة والتوكيلات التجارية، بورسعيد للتنمية الزراعية والمقاولات، النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية، بي أي جي للتجارة والاستثمار، مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري، المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، أم بي للهندسة، اراب للتنمية والاستثمار العقاري.

في السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأربعاء، إذ باع مجلس إدارة شركات زهراء المعادي للاستثمار والتعمير، العربية للمحابس، العبور للاستثمار العقاري، الإسكندرية للخدمات الطبية-المركز الطبي الجديد-الإسكندرية، 98772 سهم، 200 ألف سهم، 2500 سهم، 11 سهم، على التوالي، كما باعت مجموعة مرتبطة بشركتي النعيم القابضة للاستثمارات، فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، 471.3 ألف سهم، 177 ألف سهم، على التوالي، وباعت إدارة البنك التجاري الدولي (مصر) 500 سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات زهراء المعادي للاستثمار والتعمير، العربية للصناعات الهندسية، المجموعة المصرية العقارية، العبور للاستثمار العقاري، بالم هيلز للتعمير، مجموعة بورتو القابضة-بورتو جروب، 100 ألف سهم، 90 ألف سهم، 891.8 ألف سهم، 2500 سهم، 41420 سهم، 2.1 مليون سهم، على التوالي، كما اشترى مساهم رئيسي بمستشفى النزهة الدولي 309.9 ألف سهم، واشترت مجموعة مرتبطة بشركة ام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية 634775 سهم.

وأعلنت شركة مستشفى كيلوباترا، شراء عدد 95.116 ألف سهم خزينة خلال جلسة تداول اليوم.

في سياق آخر أعلنت عدد من الشركات المدرجة بالبورصة المصرية، نتائج أعمالها منها شركة مطاحن مصر الوسطى، وحققت الشركة صافي ربح بعد الضريبة بلغ 21.5 مليون جنيه خلال الفترة المنتهية في 31 أغسطس عام 2021 مقابل 20.6 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة بنسبة نمو 104%، وحققت شركة مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة عجز قدره 4.539 مليون جنيه خلال شهر أغسطس عام 2021 مقابل عجز قدره 3.417 مليون جنيه خلال الشهر ذاته من العام المالي السابق.

كما حققت شركة مصر لصناعة الكيماويات، صافي ربح عن الفترة المالية من 1 يوليو عام 2021 حتى 31 أغسطس عام 2021 وبلغ 33.21 مليون جنيه مقابل صافي ربح بلغ 28.014 مليون جنيه عن الفترة المماثلة من العام السابق.

وحققت شركة القناة للتوكيلات الملاحية، صافي ربح النشاط المحقق خلال الفترة المنتهية في 30 يونيو عام 2021 وبلغ 230.563 مليون جنيه مقابل 378.268 مليون جنيه.