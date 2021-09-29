أخبار البورصة اليوم الأربعاء 29-9-2021

كتب هانى الحوتى

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء 29-9-2021، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بتراجع جماعي للمؤشرات ، للجلسة الثالثة على التوالي، بضغوط هبوط المتعاملين الأجانب، وسط أحجام تداول منخفضة، وخسر رأس المال السوقي 1.9 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 696.376 مليار جنيه.

إيقاف تداول 12 شركة أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 12 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم بورسعيد للتنمية الزراعية والمقاولات، حق الاكتتاب لشركة بورسعيد للتنمية الزراعية والمقاولات-1، مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري، العقارية للبنوك الوطنية للتنمية، الشمس للإسكان والتعمير، المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، الأولى للاستثمار والتنمية العقارية، انترناشيونال بزنيس كوربوريشن للتجارة والتوكيلات التجارية، الدولية للأسمدة والكيماويات، المنصورة للدواجن، اراب للتنمية والاستثمار العقاري، المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات. أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 12 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم بورسعيد للتنمية الزراعية والمقاولات، حق الاكتتاب لشركة بورسعيد للتنمية الزراعية والمقاولات-1، مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري، العقارية للبنوك الوطنية للتنمية، الشمس للإسكان والتعمير، المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، الأولى للاستثمار والتنمية العقارية، انترناشيونال بزنيس كوربوريشن للتجارة والتوكيلات التجارية، الدولية للأسمدة والكيماويات، المنصورة للدواجن، اراب للتنمية والاستثمار العقاري، المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات.

البورصة تخسر 1.9 مليار جنيه أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بتراجع جماعي للمؤشرات، للجلسة الثالثة على التوالي، بضغوط هبوط المتعاملين الأجانب، وسط أحجام تداول منخفضة، وخسر رأس المال السوقي 1.9 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 696.376 مليار جنيه. أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بتراجع جماعي للمؤشرات، للجلسة الثالثة على التوالي، بضغوط هبوط المتعاملين الأجانب، وسط أحجام تداول منخفضة، وخسر رأس المال السوقي 1.9 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 696.376 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 317.7 مليون ورقة مالية بقيمة 986.4 مليون جنيه، عبر تنفيذ 38.6 ألف عملية لعدد 191 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 89.09% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 5.74%، والعرب على 5.17% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 20.54% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 79.45%.

ومالت صافي تعاملات الإراد العرب والمؤسسات المصرية والأجنبية للبيع بقيمة 4.5 مليون جنيه، 45.6 مليون جنيه، 37.4 مليون جنيه، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات العربية للشراء بقيمة 75.7 مليون جنيه، 2.3 مليون جنيه، 9.4 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.53% ليصل إلى مستوى 10391 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.42% ليصل إلى مستوى 2284 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.31% ليصل إلى مستوى 12722 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.61% ليصل إلى مستوى 4053 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.35% ليصل إلى مستوى 2699 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.24% ليصل إلى مستوى 3631 نقطة، فيما ارتفع مؤشر تميز بنسبة 2.45% ليغلق عند مستوى 4574 نقطة، وزاد مؤشر السندات بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 1103 نقطة.

وصعدت أسهم 57 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 74 شركة، ولم تتغير مستويات 60 شركة.

قرارات لجنة القيد قررت لجنة القيد بالبورصة المصرية، بجلستها المنعقدة اليوم الأربعاء، بفرض التزام مالي على شركة المجموعة المصرية العقارية 20 ألف جنيه، و10 آلاف جنيه على شركة التعمير والاستشارات الهندسية، وذلك لعدم التزام الشركتين بالمادة 38 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية والمادة 66 من الإجراءات التنفيذية. قررت لجنة القيد بالبورصة المصرية، بجلستها المنعقدة اليوم الأربعاء، بفرض التزام مالي على شركة المجموعة المصرية العقارية 20 ألف جنيه، و10 آلاف جنيه على شركة التعمير والاستشارات الهندسية، وذلك لعدم التزام الشركتين بالمادة 38 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية والمادة 66 من الإجراءات التنفيذية.



مؤشر سندات الخزانة أعلنت إدارة البورصة المصرية، عن نتائج المراجعة الدورية لمؤشر سندات الخزانة بالبورصة المصرية خلال فترة المراجعة الدورية، وخرج من المؤشر 14 إصدارًا في مقابل دخول 13 إصدارًا من سندات الخزانة، وبذلك يصبح إجمالي عدد السندات المدرجة بالمؤشر 48 إصدارًا بإجمالى قيمة سوقية بلغت 1,371 مليار جنيه، مقارنة بقيمة سوقية بلغت 1,177 مليار جنيه لمكونات المؤشر الحالية.



الرقابة المالية أصدر الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارين بإلغاء جميع العمليات المنفذة وإلغاء العروض والطلبات على الورقة المالية المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، العقارية للبنوك الوطنية للتنمية، مع تعديل سعر الفتح جلسة غدًا الخميس إلى 0.947 جنيه للسهم للأولى، و69.79 جنيه للثانية. تعاملات الداخليين تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الثلاثاء، إذ باع مجلس إدارة شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، كفر الزيات للمبيدات والكيماويات، العبور للاستثمار العقاري، الدولية للتأجير التمويلي (إنكوليس)، 10.6 مليون سهم، 2700 سهم، 5 آلاف سهم، 200 ألف سهم، على التوالي، وباعت مجموعة مرتبطة بشركتي التعمير والاستشارات الهندسية، فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية 10 آلاف سهم، 55 ألف سهم، على التوالي، كما باعت إدارة البنك التجاري الدولي (مصر) 9400 سهم. تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الثلاثاء، إذ باع مجلس إدارة شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، كفر الزيات للمبيدات والكيماويات، العبور للاستثمار العقاري، الدولية للتأجير التمويلي (إنكوليس)، 10.6 مليون سهم، 2700 سهم، 5 آلاف سهم، 200 ألف سهم، على التوالي، وباعت مجموعة مرتبطة بشركتي التعمير والاستشارات الهندسية، فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية 10 آلاف سهم، 55 ألف سهم، على التوالي، كما باعت إدارة البنك التجاري الدولي (مصر) 9400 سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات المجموعة المصرية العقارية، العبور للاستثمار العقاري، بالم هيلز للتعمير، مجموعة بورتو القابضة-بورتو جروب، بورسعيد للتنمية الزراعية والمقاولات 8.2 مليون سهم، 1500 سهم، 233.6 ألف سهم، 4.5 مليون سهم، 49 ألف سهم، على التوالي، كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركات الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)، الدولية للتأجير التمويلي (إنكوليس)، أم.أم جروب للصناعة والتجارة العالمية 1652 سهم، 200 ألف سهم، 268.2 ألف سهم، على التوالي.

وأعلنت الشركة الدولية للتأجير التمويلي-انكوليس، بيع المساهم بنك فيصل الإسلامي المصري عدد 200 ألف سهم بسعر 38 جنيه بقيمة إجمالي 7.6 مليون جنيه لتنخفض نسبة مساهمته من 9.999% إلى 8.9999%، وتم تنفيذ الصفقة من خلال شركة فيصل لتداول الأوراق المالية.

فيما أعلنت شركة بورسعيد للتنمية الزراعية والمقاولات، شراء المساهم منال بنت محمد بن أحمد الحسن عدد 225.8 ألف سهم بسعر 3.088 جنيه بقيمة إجمالية 697.2 ألف جنيه لترتفع نسبة المساهمة من 3.98% إلى 9.62%، وتم تنفيذ الصفقة من خلال شركة العربي الأفريقي الدولي لتداول الأوراق المالية.



العربية لحليج الأقطان أعلنت شركة العربية لحليج الأقطان، تحقيق إيرادات بلغت 1.3 مليار جنيه خلال الفترة المنتهية في 30 يونيو عام 2021 مقابل 1.1 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة نمو 18%، وحققت الشركة خسائر بلغت 23 مليون جنيه مقارنة مع 188.4 مليون جنيه خسائر خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة انخفاض 88%.