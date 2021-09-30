محافظ دمياط من مهرجان الشرقية للخيول العربية: أحد عوامل الجذب السياحى

دمياط معتز الشربينى

شهدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اليوم الخميس، فعاليات مهرجان الشرقية للخيول العربية فى دورته الخامسة والعشرين، والذى أعلن عن انطلاقه الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية وحضره أيضاً اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس.

وكانت الدكتورة منال عوض قد تسلمت دعوة من محافظ الشرقية، لحضور فعاليات المهرجان الذى يستمر على مدار يومى الخميس والجمعة بقرية الفروسية بمدينة بلبيس.

وأعربت محافظ دمياط عن سعادتها لحضور فعاليات المهرجان الذى يأتى تأكيدًا لأهمية تنظيم مهرجان الخيول العربية كمنتج سياحى، وكأحد عوامل الجذب السياحى فى مجال تنشيط الرياضات الصحراوية على الصعيدين المحلى و العالمى.

ومن جانبه رحب محافظ الشرقية بالدكتورة منال عوض، معربًا عن سعادته البالغة بحضورها ذلك الحدث الرياضى المتميز فى يوبيله الفضى، والذى انفردت به محافظة الشرقية لاعوام طويلة لتنشيط السياحة الرياضية الصحراوية فى بطولات ألعاب الفروسية.