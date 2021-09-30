محافظ بورسعيد يشيد بجهود هيئة قضايا الدولة فى حماية ممتلكات الدولة

بورسعيد - محمد عزام

شهد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الخميس، والمستشار حسين مصطفى رئيس هيئة قضايا الدولة، ختام الدورة التدريبية الأولى لأعضاء الإدارات القانونية بالمحافظة والأحياء والمديريات، بديوان عام محافظة بورسعيد.

وذلك بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ، والمستشار محمد النجار رئيس القسم القضائى بمحافظة بورسعيد، والمستشارة حمدية عبد الوهاب رئيس فرع أول لهيئة قضايا الدولة ببورسعيد، والمستشار محمد عبد الرحمن رئيس قطاع القناة، والمستشار رفيق الشريف عضو المجلس الأعلى السابق، والمستشار محمد موسى نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، ورئيس فرع ثان بورسعيد.

ورحب محافظ بورسعيد بالمستشارين وأعضاء الإدارات القانونية بالمحافظة، معرباً عن فخره بالقامات القانونية التى تحافظ على أملاك الدولة المصرية، قائلا: "هيئة قضايا الدولة تحافظ على حق المواطن وحق الدولة معا"، مشيرا إلى أن بورسعيد سباقة فى التعاون المثمر مع هيئة قضايا الدولة، وأن هناك تواصل مستمر بين الإدارات القانونية بالمحافظة والهيئة.

وأشاد المحافظ بجهود رجال هيئة قضايا الدولة فى الحفاظ على ممتلكات الدولة ، لافتا إلى أن الدورة التدريبية المنعقدة تساهم فى نقل الخبرات من قامات المستشارين فى هيئة قضايا الدولة للعاملين بالإدارات القانونية فى المحافظة والمديريات والجهاز التنفيذى، موجها الشكر لرئيس هيئة قضايا الدولة على التعاون الدائم مع محافظة بورسعيد.

وفى كلمته، أكد المستشار حسين مصطفى رئيس هيئة قضايا الدولة، أن الهيئة جهة حيادية تدافع عن الصالح العام وحقوق الدولة ، مؤكدا على فخره بالتعاون المثمر مع محافظة بورسعيد، مشيرا إلى أن الدورة الرابعة للدورة التدريبية تقام فى محافظة بورسعيد، حيث تمت انعقاد الدورة فى محافظات الغربية والبحيرة والفيوم.

وأوضح المستشار حسين مصطفى، أن الدورة تهدف إلى تدريب مديرى وأعضاء الشؤون القانونية فى الإدارات القانونية بالمحافظة والأحياء والمديريات والجهاز التنفيذى للمنطقة الحرة ، ورفع كفاءة المتدربين لايجاد فريق عمل مؤهل يمكن الاعتماد عليه فى مباشرة اختصاصاته بالشكل الأمثل، مشيدا بالطفرة التى شهدتها بورسعيد مؤخرا فى كافة المجالات، حيث أكد على التعاون مع محافظة بورسعيد وعقد ورش لتدريب وتأهيل العاملين فى الإدارات القانونية كل شهر، بما يساهم فى رفع مستوى وأداء أعضاء الإدارات القانونية .

ويذكر أن القسم القضائى بمحافظة بورسعيد، نظم الدورة التدريبية الأولى لأعضاء الإدارات القانونية بالمحافظة والأحياء والمديريات والجهاز التنفيذى للمنطقة الحرة ، وذلك فى إطار التعاون بين هيئة قضايا الدولة والمحافظة، لتحقيق العدالة الناجزة والحفاظ على ممتلكات الدولة، وتحت رعاية رئيس هيئة قضايا الدولة ومحافظ بورسعيد، وشارك فى الدورة التدريبية كوكبة من السادة المستشارين من القسم القضائى بالمحافظة، وفرع هيئة قضايا الدولة أول ببورسعيد، وفرع ثانى ، وأعضاء الشؤون القانونية بالمحافظة.

واستهلت الدورة، بالحديث حول تاريخ هيئة قضايا الدولة ، والدور الكبير لهيئة قضايا الدولة، والتي تعتبر من أقدم الهيئات القضائية بمصر، والتي تدافع عن حقوق الدولة وحماية الممتلكات العامة ومحاربة الفساد الإداري ، وأن هيئة قضايا الدولة تعد الذراع القانونى للمؤسسات الحكومية فى الدفاع عن حقوق الدولة دائما ، وتشمل الندوة الموضوعات الآتية "التعامل مع صحف الدعاوى والطعون التى تقام ضد الجهات الإدارية من حيث تحديد موضوع النزاع والمستندات القاطعة فيها وموافاة هيئة قضايا الدولة بالمعلومات والمستندات المتعلقة بموضوع الدعوى ، وحاضرها المستشار محمد النجار رئيس القسم القضائى ببورسعيد ، العقود الإدارية من حيث صياغتها وشرائطها وانعقادها والآثار المترتبة عليها وتنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة بالقانون ١٨٢/٢٠١٨".

حاضر في الدورة، المستشار دكتور رضا الملاح ، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة ، و( القرارات الإدارية من حيث صياغتها وأركانها وشرائط صحتها والطعن عليها ، والفرق بين القرارات الإدارية والأعمال المادية والقرارات القضائية والأعمال التشريعية ، وحاضرها والمستشار دكتور حازم المصرى نائب رئيس هيئة قضايا الدولة ، و(الدفوع وأوجه الدفاع فى دعوى الالغاء المقامة طعنا على القرارات الإدارية واستناف الأحكام الصادرة فيها ) وحاضرها المستشار محمد موسى نائب رئيس هيئة قضايا الدولة ورئيس فرع ثان ، بالإضافة إلى موضوع ( آليات تنفيذ الأحكام القضائية بالطريقين القضائى والإدارى والإجراءات الواجب اتباعها تجنبا لبطلان الاجراءات ) ويحاضر فيها المستشار محمود النوسانى نائب رئيس هيئة قضايا الدولة.

وفى نهاية اللقاء، تم عرض فيلم تسجيلى عن المشروعات القومية بمحافظة بورسعيد، وتم تبادل الدروع بين محافظ بورسعيد ورئيس هيئة قضايا الدولة.



الحضور بختام الدورة



المحافظ ورئيس الهيئة



المحافظ ورئيس هيئة قضايا الدولة والحضور