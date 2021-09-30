اليوم السابع
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الخميس، 30 سبتمبر 2021 06:23 م
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محافظ بنى سويف: إزالة 570 حالة تعد على أملاك الدولة وأراضى زراعية

الخميس، 30 سبتمبر 2021 04:54 م
محافظ بنى سويف: إزالة 570 حالة تعد على أملاك الدولة وأراضى زراعية جانب من الإزالة
بنى سويف هانى فتحى

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قال الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، أنه تم أمس إزالة 15 حالة تعد  بقرى ( الجزيرة الشرقية، غياضة الشرقية، كفر منصور، عزبة نجيب بالشراهنة ) مركز ببا منها: (2 حالة تعد على أرض  أملاك دولة + 9 حالات  تعد على حرم الرى + 4 حالات تعد على أرض زراعية ).

ليصل إجمالى ما تم تنفيذه من إزالات إلى 578حالة تعد منذ بدء الموجة الـ18، فيما  تتواصل الحملات طبقاً للجدول الزمنى المعد ويستهدف إزالة التعديات على أراضى الدولة والأراضى الزراعية ومواجهة البناء المخالف.

جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير الإدارة العامة لأملاك الدولة الخاصة ، بشأن سير العمل  فى حملات الموجة الثامنة عشر لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية،والتى بدأت "13 سبتمبر الجاري"، ويتم تنفيذها على 3 مراحل خلال أشهر (سبتمبر، أكتوبر  ونوفمبر)، فى إطار الحملات المكثفة التى تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة ،وتأكيد هيبة الدولة من خلال إزالة كل صور التعديات على أراضى أملاك الدولة،تنفيذا  لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بإستكمال الجهود نحو استرداد أراضى الدولة ومواجهة ظاهرة التعدى على أملاك الدولة.

وأشار المحافظ إلى أهمية استثمار موجات حملات الإزالة التى تطلقها الحكومة لتحقيق أكبر مستهدف منها واسترداد أكبر مساحات الأرضى المتعد عليها سواء بالبناء المخالف أو الزراعات غير الجادة،مؤكدا على أهمية أن تكون الأولوية فى تنفيذ الإزالات للتعديات الصارخة وذات المساحات الكبيرة،وحالات التعدى التى تم رفضها من قبل لجان البت والتقنين تنفيذًا لقرارات اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة ، خاصة وأن  ملف مواجهة التعديات يأتى فى مقدمة أولويات الجهاز التنفيذى بالمحافظة.


محافظ بنى سويف

ازاله تعديات

أملاك الدولة

أراضى زراعية

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