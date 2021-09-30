محافظ المنوفية: إزالة 497 حالة تعدى بالبناء المخالف خلال أسبوعين

المنوفية - محمد فتحى

تابع اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية الجهود التى تقوم بها كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لتنفيذ أعمال الموجه الـ(18) لإزالة التعديات المخالفة على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية، والتى انطلقت فى 13 سبتمبر الجارى وتستمر حتى نهاية شهر نوفمبر القادم، يأتى هذا فى ضوء تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بالتنسيق مع كافة أجهزة الدولة المعنية للحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة وإزالة التعديات عليها وفرض سيادة القانون.

أوضح محافظ المنوفية بأن إجمالى ما تم تنفيذه من إزالات منذ بدء الموجة وحتى الآن بلغ (497) حالة تعدى على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية بمختلف جهات الولاية وذلك خلال أسبوعين، مشيرا إلى أنه تم تنفيذ إزالة لـ (252) حالة تعدى على أراضى أملاك الدولة بمساحة 12437 م2 ، (245) حالة تعدى على الأراضى الزراعية بإجمالى مساحة 29 فدان و 22 قيراط و21 سهما.

ومن جانبه أكد المحافظ على رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة بضرورة المتابعة الدورية والمستمرة لأعمال تنفيذ الموجة الـ 18 لإزالة التعديات المخالفة ، مشيرا إلى أن غرفة العمليات بالمحافظة تتابع يومياً موقف تنفيذ قرارات الإزالة لتحقيق الخطة المستهدفة وفق الجداول الزمنية المحددة، مشددا بالتنسيق الكامل مع كافة جهات الولاية للأراضى التى تم إزالة التعديات من عليها لعدم السماح بعودة التعديات مرة أخرى .

جدير بالذكر أن الموجة الـ (18) لإزالة التعديات تنفذ حالياً على ثلاث مراحل : الأولى من 13/9/2021 وحتى 3/10/2021 ، وتبدأ الثانية من 11/10/2021 وحتى 29/10/2021 ، على أن تبدأ المرحلة الثالثة فى الفترة من 6/11/2021 وحتى 26/11/2021.