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محافظ القاهرة يوجه بتطبيق القانون تجاه مخالفى مواعيد غلق وفتح المحلات

الخميس، 30 سبتمبر 2021 02:36 م
محافظ القاهرة يوجه بتطبيق القانون تجاه مخالفى مواعيد غلق وفتح المحلات غلق المحلات - أرشيفية
كتب سيد الخلفاوى

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شدد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء بتكثيف حملات مراقبة تنفيذ قرارات رئيس مجلس الوزراء والتي سيتم تطبيقها بدء من غد الجمعة والخاصة بتنظيم مواعيد فتح وغلق المحلات والمطاعم العامة و"الكافيهات" والورش والأعمال الحرفية والمولات التجارية خلال فصل الشتاء ، وتطبيق الإجراءات القانونية اللازمة تجاه من يخالف مواعيد الغلق والفتح الجديدة بكل حسم وذلك في إطار الإجراءات التي تتخذها الدولة لتحقيق الانضباط بالشارع والحد من تكدس المواطنين لمنع انتشار فيروس كورونا وطبقا لقرارات اللجنة العليا للمحال العامة برئاسة اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية .
 
وأشار محافظ القاهرة، إلى أنه بموجب هذه الإجراءات ستبدأ المحال التجارية والمراكز التجارية نشاطها شتاء من الساعة 7 صباحا، ويتم الغلق في تمام الساعة 10 مساء .
 
وأضاف محافظ القاهرة، انه فيما يتعلق بالبازارات والكافيهات والمطاعم سيكون العمل شتاء من 5 صباحا وحتى 12مساء، وفيما يتعلق بالورش والأعمال الحرفية داخل الكتل السكانية، فقد أشار المحافظ إلى أن مواعيد عملها ستمتد من 8 صباحا حتى 6مساء .
 
وأضاف اللواء خالد عبد العال، أن يومى الخميس والجمعة سيتم فتح المحال التجارية والمراكز التجارية من 7 صباحا حتى 11مساء، وفيما يتعلق بالمطاعم والكافيهات والبازارات ستعمل يومي الخميس والجمعه من 5 صباحا حتى 1صباحا .
 
يذكر انه سيستثنى من هذا القرار السوبر ماركت ومحال البقالة والافران والمخابز والصيدليات، كما سيتم استمرار خدمة التيك أواي والتوصيل للمنازل على مدار 24 ساعة صيفا وشتاء.
 
 

مواعيد غلق المحال

اغلق المحال

القاهرة

اخبار القاهرة

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