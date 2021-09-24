اليوم السابع
Ads
السبت، 25 سبتمبر 2021 12:16 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

اعتبارا من الجمعة.. المواعيد الشتوية لغلق المحلات والمقاهى.. إنفوجراف

الجمعة، 24 سبتمبر 2021 06:21 م
اعتبارا من الجمعة.. المواعيد الشتوية لغلق المحلات والمقاهى.. إنفوجراف إنفوجراف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تبدأ المحلات التجارية والمقاهى والكافيهات، يوم الجمعة المقبل الموافق 1 أكتوبر، تطبيق مواعيد الفتح والغلق الشتوية، وذلك بحسب القرار الوزارى لوزير التنمية المحلية الخاص بتنظيم مواعيد فتح وغلق المحلات والمطاعم العامة والكافيهات والورش والأعمال الحرفية والمولات التجارية.

 

ووفقا لقرار تنظيم مواعيد فتح وغلق المحلات والمطاعم العامة والكافيهات والورش والأعمال الحرفية والمولات التجارية، يكون آخر يوم لتطبيق المواعيد الصيفية الخميس 30 سبتمبر، فيما يكون الجمعة 1 أكتوبر أول يوم لتطبيق المواعيد الشتوية.

 

"اليوم السابع" يوضح في النقاط التالية مواعيد غلق المحلات والمقاهى والكافيهات وفقا للمواعيد الشتوية المقرر تطبيقها يوم الجمعة المقبل:

اعتبارا من الجمعة.. المواعيد الشتوية لغلق المحلات والمقاهى
اعتبارا من الجمعة.. المواعيد الشتوية لغلق المحلات والمقاهى

 

المحال والمولات باستثناء المطاعم والكافيهات والبازارات من 7 وحتى 10 م.

يومى الخميس والجمعة والإجازات والأعياد الرسمية تغلق 11 مساءً.

المطاعم والكافيهات والبازارات والموجودة بالمولات من 5 وحتى 12 م.

يومى الخميس والجمعة وأيام الإجازات والأعياد تُغلق 1 صباحا.

خدمة التيك أواى على مدار 24 ساعة.

الورش والأعمال الحرفية بالمناطق السكنية من 8 وحتى 6 م.

يستثنى من ذلك:

محال البقالة والسوبر ماركت والمخابز والأفران.

محال بيع الفواكه والخضروات والدواجن

أسواق الجملة والصيدليات.

 

 


مواعيد غلق المحلات في الشتاء

المواعيد الشتوية للمحلات

التوقيت الشتوى

مواعيد غلق المقاهى في الشتاء

مواعيد غلق الكافيهات في الشتاء

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة