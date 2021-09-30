محافظ الشرقية يسلم الفائزين فى مسابقة جمال الخيول العربية الأصيلة مجسم" الحصان الجامح"

الشرقية - إيمان مهنى

سلم الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، للفائزين في مسابقة جمال الخيول (ذكور)،الجوائز (مجسم لحصان جامح)، حيث شارك فيها 26 حصانا عربيا أصيلا من مختلف محافظات الجمهورية، في حضور الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ وسعد الفرماوي السكرتير العام.

وأهدى محافظ الشرقية، الدكتورة منال عوض ميخائيل، محافظ دمياط، مجسم شعار المحافظة، تقديرا لزيارتها للشرقية، وحضور فعاليات مهرجان الشرقية للخيول العربية في دورته الخامسة والعشرين بأرض الفروسية بمدينة بلبيس، والمُقام على مدار يومين بمشاركة أصحاب مزارع الخيول ومربي الخيول العربية الأصيلة.

محافظ الشرقية يهدى محافظ دمياط شعار المحافظة​

ورحب محافظ الشرقية بزيارة محافظ دمياط، والتي أعربت عن سعادتها لتواجدها على أرض محافظة الشرقية ومشاركتها في مهرجان الشرقية للخيول العربية والذي تشتهر به المحافظة مشيده بحسن الاستقبال والتنظيم الجيد للمهرجان ، مقدمة الشكر لمحافظ الشرقية علي دعوتها الكريمة للمشاركة وحضور فعاليات المهرجان وزيارة محافظة الشرقية.

وأوضح محافظ الشرقية أن المحافظة قد قامت بتنظيم مهرجان الخيول العربية ليمثل توظيفاً واستثماراً لبطولات الخيل والألعاب الرياضية لتنشيط السياحة الرياضية والصحراوية على المستوى العالمي.

وجاء ذلك خلال في اليوم الأول لمهرجان الشرقية للخيول العربية.

وأعلنت لجنة التحكيم النتائج النهائية للمجموعات المشاركة فى مسابقة جمال ذكور الخيول العربية علي النحو التالي :



المجموعة الأولى مهر عمر سنة، فاز المهر تركي البستاني بالمركز الأول، وجاء المهر شهريار الفجر بالمركز الثانى، وفاز المهر سيوف رباب بالمركز الثالث، وفاز المهر سلام الجمال بالمركز الرابع، وجاء المهر معز تازيري بالمركز الخامس.

والمجموعة الثانية من عمر سنتين جاء المهر غزال الترزي في المركز الأول، وجاء المهر نواس في المركز الثانى، وفاز المهر نصر الله البستاني بالمركز الثالث، وفاز المهر عمور القادسية بالمركز الرابع وفاز المهر باسم آل داوود بالمركز الخامس.

والمجموعة الثالثة من عمر 3 سنوات فاز المهر مصباح رباب بالمركز الأول والمهر سيف ابو بابه بالمركز الثاني والمهر نور الهاشمية بالمركز الثالث والمهر رامي حكيم بالمركز الرابع .

وأشاد المحافظ بالمستوي المتميز لمهرجان الشرقية للخيول العربية وما لمسه من تنافس شريف بين الخيول المشاركة في مسابقة اليوم الأول لجمال الخيول لافتا إلي أن اليوم الثاني من المهرجان سيشهد انطلاق مسابقة تراث أدب الخيول.

وأكد محافظ الشرقية أن مهرجان الشرقية للخيول العربية يعد فرصة رائعة للاستمتاع بمشاهدة الخيول العربية الأصيلة المشاركة في مسابقتي الجمال والأدب والتي تعد من أجمل وأمهر الخيول في مصر، وذلك تحت إشراف لجنة تحكيم متخصصة من أشهر الحكام في مصر لتمثل بذلك محاولة جادة لمحافظة الشرقية لعودة مهرجان الخيول العربية على خريطة السياحة العالمية.

وكان محافظ الشرقية قد أناب الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ وسعد الفرماوي السكرتير العام لتسليم الجوائز ( مجسم لحصان جامح ) للفائزين في مسابقه جمال الخيول والتي بدأت اليوم بمشاركة 76 حصان عربي من مختلف محافظات الجمهورية..

وأعلنت لجنة التحكيم النتائج النهائية للمجموعات المشاركة فى مسابقة جمال إناث الخيول العربية علي النحو التالي :



المجموعة الأولى (أ) مهرات عمر سنة.. فازت المهرة لبنان رباب بالمركز الأول ، وجاءت المهرة ضحى رباب بالمركز الثاني ، وفازت المهرة مارينا الهلالي بالمركز الثالث ، وفازت سلمي البا بالمركز الرابع ، وجاءت المهرة سجده دره بالمركز الخامس.

و المجموعة الأولى (ب) جاءت المهرة إخلاص الإخلاص في المركز الأول ، وجاءت المهرة سلمي خيرت في المركز الثاني ، وفازت المهرة أميرة لارا بالمركز الثالث ، وفازت المهرة همس مقلد بالمركز الرابع وفازت المهرة غادة مهر بالمركز الخامس .

و المجموعه الثانية (أ) مهرات عمر سنتين فازت المهرة منيره رباب بالمركز الأول والمهرة عبير رباب بالمركز الثاني والمهرة روان رباب بالمركز الثالث والمهرة رندا آل لاشين بالمركز الرابع وجاءت المهرة ثنيه البستاني في المركز الخامس.

والمجموعه الثانية (ب) فازت المهرة رجاء رباب بالمركز الأول والمهرة رغد بسيوني بالمركز الثاني والمهرة دينا ابو عطوان بالمركز الثالث والمهرة شمس اليسر بالمركز الرابع وجاءت المهرة جوهرة خيرت في المركز الخامس.

والمجموعة الثالثة عمر 3 سنوات فازت المهره نور الصافنات بالمركز الأول والمهرة تمارا الجمال بالمركز الثاني والمهره فرحة مهر لايف بالمركز الثالث والمهره هايا بسيوني بالمركز الرابع وجاءت المهره تاليا الصافنات بالمركز الخامس.

وإنابة عن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية واصل الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ والأستاذ سعد الفرماوي السكرتير العام تسليم الجوائز ( مجسم لحصان جامح ) للفائزين في مسابقه جمال الخيول والتي يشارك فيها 76 حصان عربي من مختلف محافظات الجمهورية.

وأعلنت لجنة التحكيم النتائج النهائية للمجموعات المشاركة فى مسابقة جمال إناث الخيول العربية علي النحو التالي :



المجموعة الرابعة من سن 4 إلي 6 سنوات فازت الفرس مارينا شيخ العرب بالمركز الأول، وفازت الفرس نتك منار بالمركز الثاني ، وفازت الفرس شيماء البستاني بالمركز الثالث ، وفازت الفرس روان بسيوني بالمركز الرابع ، ثم جاءت الفرس سلمي برهام بالمركز الخامس.

المجموعة الخامسة من سن سبع سنوات فازت الفرس شدوانا الشناوي في المركز الأول ، وفازت الفرس افراح سعد الله في المركز الثاني ، وفازت الفرس منار الجارحي بالمركز الثالث ، وفازت الفرس ريحانه البستاني بالمركز الرابع وفازت الفرس نادية رباب بالمركز الخامس .

وفى نفس السياق، قدم محافظ الشرقية التهنئة للمتسابقين الفائزين في مسابقه جمال الخيول للإناث من سن سنه إلي سبع سنوات، وكذلك أصحاب المزارع المشاركين في فعاليات المهرجان في يومه الأول.