اليوم السابع
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محافظة الجيزة تنظم معرضا للحرف اليدوية ومنتجات الشباب بنادى 6 أكتوبر

الخميس، 30 سبتمبر 2021 12:51 م
محافظة الجيزة تنظم معرضا للحرف اليدوية ومنتجات الشباب بنادى 6 أكتوبر معرض محافظة الجيزة للحرف اليدوية ومنتجات الشباب بنادى 6 أكتوبر
كتب سيد الخلفاوى

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نظمت محافظة الجيزة بالتعاون مع نادي 6 أكتوبر معرضا لبيع منتجات الشباب وأصحاب الحرف اليدوية من أبناء محافظة الجيزة وأبناء محافظة المنوفية للحرف التراثية واليدوية وأبناء الواحات وسيوة وسيناء بمقر نادى مدينة 6 أكتوبر.
 
وشهد المعرض إقبالا كبير من قبل المواطنين، حيث افتتحت فعالياته هند عبدالحليم نائب محافظ الجيزة لشئون تنمية المجتمع وخدمة البيئة ورافقها عزه وهدان رئيس جهاز رعاية وتشغيل الشباب المعرض.
 
وأكدت نائب المحافظ ان المعرض تم تنظيمه في إطار حرص المحافظة على فتح قنوات تسويقية لعرض منتجات شباب الخريجين المستفيدين بخدمات جهاز رعاية وتشغيل الشباب بالجيزة ومنتجات أبناء المحافظة من أصحاب الحرف اليدوية وكافة المشاركين لم له من أهمية فى تحقيق التنوع فى سبيل توصيل منتجاتهم للمواطنين خاصة مع الإقبال المتزايد على تلك المعارض من مختلف الأعمار السنية .
 
واشارت انه في اطار تكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة فان الفترة المقبله سوف تشهد تنظيم العديد من المعارض والملتقيات لتوفير فرص عمل للشباب وافاق لعرض منتجات الحرف اليدوية، موجهة الشكر لإدارة نادي 6 اكتوبر برئاسة المستشار عبد الناصر خطاب للتعاون المثمر وإنجاح المعرض .
 
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الجيزة

شباب الخريجين

معرض سلع

منتجات الشباب

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