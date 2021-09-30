مجلس جامعة بنى سويف يوافق على إنشاء مقر لدار الإفتاء بالجامعة

وافق مجلس جامعة بنى سويف، برئاسة الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة، بجلسته رقم 201، بحضور نواب رئيس الجامعة، وعمداء الكليات وأعضاء المجلس، على مقترح كلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء لإنشاء مقر دائم ومجهز ليصبح مقر لدار الإفتاء المصرية بالجامعة، ليكون مقر لخدمة المجتمع السويفي بأكمله.

وقال الدكتور منصور إن الجامعة استقبلت وفد دار الإفتاء المصرية برئاسة الدكتور على عمر مدير عام الإدارة العامة لاستطلاع الأهلة والمواقيت وعدد من شباب علماء دار الإفتاء لزيارة الجامعة وكلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء، وتم خلال الزيارة عرض محاضرات تعريفية عن الكلية وإمكانيات تلسكوب الكلية ومعاملها لخدمة أغراض الفلك الشرعي ونشر الوعي العلمي ثم قام الوفد بزيارة الكلية والتعرف على إمكانيات الكلية المعملية والبشرية.

وأشار رئيس الجامعة إلى أن كلية علوم الملاحة تعد من الكليات الفريدة من نوعها على مستوى الشرق الأوسط ولديها العديد من المعامل الحديثة التي تواكب التطور العالمي في مجال علوم الفضاء، مؤكدا أن البروتوكول مع دار الإفتاء يهدف إلى تعزيز التعاون في مجالات تبادل الخبرات اَلْعِلْمِيَّة وَالتِّقْنِيَّة بين أعضاء هيئة اَلتَّدْرِيس والخبراء بدار الإفتاء في العديد من المجالات وخاصة علوم الفلك العام والفلك الشرعي وتكنولوجيا الفضاء والعمل على تَوَطُّنهَا وَتَطَوُّرهَا وتبادل الامتيازات بَيْن الطرفين، وتنفيذ المشروعات اَلْبَحْثِيَّة والبرامج الدراسية المشتركة، والإعداد لإقامة عدد من الدورات اَلتَّدْرِيبِيَّة اَلْمَعْنِيَّة بِقَضَايَا الفلك الشرعي وتكنولوجيا الفضاء، والعمل على نشر الثقافة اَلْفَلَكِيَّة ومكافحة قَضَايَا اَلنَّجْم والتطرف الفكر.