وقال نائب مدير إدارة الإعلام والصحافة بوزارة الخارجية الروسية، أليكسي زايتسيف - في إحاطة إعلامية اليوم الخميس، "إن الوزيرين الروسى والمصرى سيبحثان - خلال اللقاء - قضايا الساعة الخاصة بمواصلة توسيع التعاون بين البلدين في المجالات السياسية والتجارية والاقتصادية والثقافية والإنسانية وغيرها".

وأضاف نائب مدير إدارة الإعلام والصحافة بوزارة الخارجية الروسية:" سيناقش الوزيران أيضا الوضع في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا".

