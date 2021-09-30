قطاع البحوث بالمجموعة المالية هيرميس يتصدر تصنيف استطلاع مؤسسة Institutional Investor لأفضل شركات البحوث بالأسواق المبتدئة للعام الرابع على التوالى

أعلنت اليوم المجموعة المالية هيرميس – المؤسسة المالية والاستثمارية الرائدة فى الأسواق الناشئة والمبتدئة – عن حصول قطاع البحوث على المركز الأول بين أفضل شركات البحوث بالأسواق المبتدئة، والمركز الثاني على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بوجه عام خلال استطلاع مؤسسة Institutional Investor لعام 2021، وذلك للسنة الرابعة على التوالي، فضلاً عن احتلال القطاع المركز السابع على مستوى الأسواق الناشئة بمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا.

كما حصل خمسة محللين من فريق قطاع البحوث بالمجموعة المالية هيرميس على مراكز متقدمة ضمن قائمة أفضل 16 محلل بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وثلاثة محللين ضمن قائمة أفضل خمسة محللين بالأسواق المبتدئة.

وفي هذا السياق، أعرب أحمد شمس الدين رئيس قطاع البحوث بالمجموعة المالية هيرميس، عن اعتزازه بالجهود الدؤوبة التى بذلها فريق العمل من أجل تعزيز باقة الخدمات والمنتجات البحثية المقدمة، مما أثمر عن حصول القطاع على ذلك التقدير والتكريم الدولي المرموق، وترسيخ تصنيفه كأفضل فريق بحوث في الأسواق الناشئة والمبتدئة ومختلف أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وأشار شمس الدين إلى أن حصول القطاع على هذا التقدير خلال العام الجاري يعد إنجازًا استثنائيًا وسط تحوّل تركيز واهتمام كبرى الشركات المدرجة إلى الأسواق التي تعمل بها الشركة. وأكد على أن استمرار تكريم القطاع واحتلاله تلك التصنيفات المتقدمة عامًا تلو الآخر يعكس قدراته القوية على تزويد المستثمرين من كبرى المؤسسات العالمية بالمنتجات والرؤى التحليلية الثاقبة، وسعيه المتواصل للتوسع بتغطياته البحثية.

جدير بالذكر أن قطاع البحوث بالمجموعة المالية هيرميس قد نجح فى تنمية أعماله والتحول إلى أفضل مقدم لمنتجات البحوث الاستراتيجية وتحليلات أسواق الأسهم لقاعدة متنامية من المستثمرين الأفراد والمؤسسات، متميزًا بتغطيته البحثية الثاقبة لشركات واقتصادات الأسواق الناشئة والمبتدئة، ومختلف أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ويقوم القطاع حاليًا بتغطية ما يزيد عن 300 شركة في 22 دولة مختلفة، مستفيدًا من تواجده المباشر بأسواق مصر والسعودية والإمارات وكينيا ونيجيريا وبنجلاديش وباكستان. كما يضطلع القطاع بدعم عمليات الطرح العام الأولي التي تشارك فيها المجموعة المالية هيرميس بشكل رئيسي؛ في ضوء النمو الملحوظ لأنشطة أسواق رأس المال في الأسواق التي تعمل بها الشركة.

ومن جانبه، صرّح محمد عبيد الرئيس التنفيذي المشارك لبنك الاستثمار بالمجموعة المالية هيرميس، بأن الإشادة المستمرة التي يحصدها قطاع البحوث بالمجموعة المالية هيرميس عاماً بعد عام من مؤسسة Institutional Investor؛ هي شهادةً قوية على الجودة الفائقة للخدمات والمنتجات البحثية والتحليلية التي يقدمها القطاع وقدرته على تزويد المؤسسات والأفراد بالرؤى الثاقبة التي تمثل ركيزة داعمة لقراراتهم الاستثمارية في الأسواق الناشئة والمبتدئة. ولفت عبيد إلى الدور المحوري الذي يلعبه قطاع البحوث فى نجاح عمليات قيد الشركات بأسواق رأس المال، وترويج الاكتتابات بآليات ووسائل فعالة لكبرى المؤسسات الاستثمارية الدولية، علمًا بأن القطاع شارك بفعالية مشهودة في ستة طروحات جديدة خلال عام 2021. كما أكد ثقته في الإمكانيات والخبرات المتضافرة التي تحظى بها المجموعة المالية هيرميس وقدرتها على مواصلة تقديم أفضل الخدمات الاستشارية والمنتجات البحثية فائقة الجودة التي ترقى لتطلعات العملاء، ولا سيما في ضوء عملها على تنفيذ مجموعة واسعة من الصفقات خلال الفترة المقبلة.