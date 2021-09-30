فوائد عديدة لتناول اللحوم الحمراء باعتدال.. تحسن التمثيل الغذائى

ندى سليم

اللحوم الحمراء مصدر أساسى للحصول على حصتك الكافية من البروتين، ومثلما أن الإفراط في تناولها يشكل خطرا على صحتك، فإن تناولها بحصص محددة ينعكس على صحتك وعلى قوة عضلاتك وعظامك، فإضافتها إلى وجباتك أمر لاغنى عنه، خاصة إذا كانت لحوم خالية من الدسم، ويتم دمجها مع الكربوهيدرات والألياف والفيتامينات والمعادن.

وطبقا لتقرير نشر في موقع Healthbenefits، فإن اللحوم الحمراء تأتى من مصادر مختلفة، لكن المصدر الرئيسي يأتي عادة من لحم البقر ، لأنه الخيار الأكثر صحة من بين خيارات أخرى مثل لحم الضأن، ومن المعروف أن مستوى الكوليسترول داخل لحم البقر هو الأدنى من بين الأنواع الأخرى.

وتحتوي اللحوم الحمراء على نسبة عالية من البروتين والمواد المغذية الأخرى أيضًا، كما أنها غنية بالفيتامينات والمعادن المختلفة مثل فيتامين ب وفيتامين د والحديد والمغنيسيوم والكالسيوم والبوتاسيوم، علاوة على ذلك، فهو يحتوي على أوميجا 3 وحمض الفولات .

وفيما يلى أبرز الفوائد التي تعود على صحتك عند تناول اللحوم الحمراء:



1. مصدر البروتين

اللحوم الحمراء هي أكبر مصدر للبروتينات العالية، حيث إن البروتين العالي هو المكونات الرئيسية للحفاظ على صحة العضلات ونظام الجسم.

2. اكتساب العضلات

فائدة أخرى لاستهلاك اللحوم بما في ذلك إضافة كتلة إلى العضلات، لأن زيادة الكتلة العضلية ستؤدي إلى شكل أفضل للجسم، خاصة للرياضيين.





3. تنسيق عضلات البطن



محتوى البروتين مفيد لإضفاء شكل الجسم أيضًا، و إدارة عضلات البطن والمعدة بشكل أفضل.





4. عالية المغذيات



تحتوي اللحوم الحمراء أيضًا على مغذيات عالية مفيدة لإدارة الجسم السليم. لذلك ، فهو ضروري للحفاظ على نظام مناعة عالي.





5. تقليل الدهون



ارتفاع نسبة البروتين يمكن أن يؤدي إلى عضلات أفضل، و العضلات الأفضل تعني دهون أصغر في الجسم، لذلك فإن اللحوم الحمراء الخالية من الدسم طريقة جيدة لزيادة كتلة العضلات والعمل بنفس الطريقة لتقليل الدهون.





6. تحفيز هرمون النمو



يمكن أن يساعد الاستهلاك المتكرر للحوم أيضًا على تحفيز بعض هرمونات الجسم مثل هرمون النمو وهرمون الغدة الدرقية،وكل منهما سيؤديان إلى تحسين العضلات .





7. تحسين التمثيل الغذائي



يمكن أن يساعد تناول اللحوم في زيادة معدل التمثيل الغذائي في الجسم في تحويل الطعام إلى طاقة.